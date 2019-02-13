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İran'da intihar saldırısı: 20 kişi hayatını kaybetti

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20 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşıldı
İran'da intihar saldırısı: 20 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızları'nı taşıyan otobüsü hedef alan intihar saldırısında 20 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği kaydedildi.

Uyuşturucu trafiğinin güzergahlardan biri olan bölgede ordu güçleri ile Belüç ayrılıkçılar ve uyuşturucu kaçakçıları arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

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