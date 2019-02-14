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İran'da intihar saldırısı: En az 27 asker hayatını kaybetti

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İran'ın güneydoğusunda Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını hedef alan intihar saldırısında en az 27 asker hayatını kaybetti. Olayda çok sayıda asker de yaralandı.
İran'da intihar saldırısı: En az 27 asker hayatını kaybetti

İran Fars Haber Ajansı ise saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 41 olduğunu duyurdu.

İntihar saldırısı, İran'ın Pakistan sınırına yakın Sistan Belücistan eyaletinde Haş - Zahidan yolu üzerinde gerçekleştirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının yol kenarına yerleştirilen patlayıcının otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilerek yapıldığını kaydetti.

Otobüsün Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını taşıdığı ifade edildi.

Olayın intikamının alınacağını belirten İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Kasımi, "İran askeri ve istihbaratı, bu olayda şehit olan fedakar halkın evlatlarının kanının intikamını alacaktır." ifadesini kullandı.

Saldırıyı Ceyşül Adl isimli örgüt üstlendi

Saldırının sorumluluğunu Ceyşül Adl isimli örgüt üstlenirken hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği kaydedildi.

Örgüt, saldırıda otobüsteki tüm askerlerin öldürüldüğünü öne sürdü.

"Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

Uyuşyurucu trafiğinin güzergahlardan biri olan bölgede ordu güçleri ile Belüç ayrılıkçılar ve uyuşturucu kaçakçıları arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

İran'da son olarak eylül ayında bir askeri geçit töreninde düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmiş, 60 kişi de yaralanmıştı.

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