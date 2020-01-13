  • BIST 120.207
  • Altın 292,856
  • Dolar 5,8581
  • Euro 6,5174
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

İran'da protestolar - Tahran Emniyet Müdürü: İtidalli davranıyoruz, gerçek mermi kullanmadık

» »
Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, İran'da Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait yolcu uçağının yanlışlıkla düşürüldüğünün açıklanmasının ardından başlayan ve hafta sonu devam eden protestolarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.
İran'da protestolar - Tahran Emniyet Müdürü: İtidalli davranıyoruz, gerçek mermi kullanmadık

Hüseyin Rahimi, protestoculara karşı itidalli davranmaları yönünde polis memurlarına emir verildiğini, iddiaların aksine gerçek mermi kullanılmadığını söyledi.

Sosyal medyada yayılan bazı videolarda ise kaldırımlarda kan görülüyor ve silah sesleri duyuluyordu.

Cumartesi başlayan protestolar dün Tahran'daki üniversite kampüslerine yayıldı.

Protestocular arasında birçok kadın bulunuyor.

Guardian: Bazı protestocular Devrim Muhafızları'nı IŞİD'e benzetti

İngiliz Guardian gazetesi, 176 kişiyi taşıyan uçağın İran ordusu tarafından vurulmasının ülke genelinde halkı öfkelendirdiğini ve yetkililerin bu öfkeyi bastırmakta zorlandırdığını yazdı.

Gazeteye göre Tahran'daki Şehit Beheşti Üniversitesi'ndeki protestocular "Bize Amerika yalanları söylüyorsunuz ama esas düşman burada" sloganları attı ve Devrim Muhafızları'nı IŞİD'e benzeterek "Siz bizim IŞİD'imizsiniz" diye bağırdı.

İnternette paylaşılan videolarda Tebriz, Şiraz ve Kirmanşah'ta da protestocuların sokağa çıktığı görülüyor.

Pazar akşamı Tahran'daki Azadi Meydanı'na "Diktatöre ölüm" sloganı atan yüzlerce protestocunun yanı sıra, arkalarında kafesler bulunan çok sayıda polis arabasının da gittiği belirtiliyor.

BBC Farsça Servisi protestoların güvenlik güçleri tarafından bastırılmaya çalışıldığını aktardı.

İngiltere Büyükelçisi Rob Macaire de uçakta hayatını kaybedenlerle ilgili bir anmaya katıldıktan sonra gözaltına alınmıştı.

Konuyla ilgili bir Tweet paylaşan Macaire, "Uçakta yaşamını yitiren ve bazıları İngiliz olan yolcuları anmak için etkinliğe katıldım. 5 dakika sonra, bazıları slogan atmaya başlayınca mekanı terk ettim. Terk ettikten yarım saat sonra da gözaltına alındım" dedi.

Yapılanın bir gözaltı işlemi olmadığını savunan Dışişleri Bakan Vekili Seyit Abbas Arakçi, "Polis bana 'Burada İngiltere Büyükelçisi olduğunu iddia eden bir şahıs var' dediğinde bunun imkansız olduğunu düşündüm" demişti.

Arakçi, Macaire'in kimliğinin doğrulanmasının ardından 15 dakika içinde serbest bırakıldığını söylemişti.

Macaire Tahran tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrılırken İngiltere de büyükelçisinin gözaltına alınmasını kınadı.

Guardian'ın aktardığına göre bir videoda bir protestocunun, arkadan rejim karşıtı sloganlar gelirken "Azadi metrosuna göz yaşartıcı gaz attılar, kimse dışarı çıkamıyor. İnsanlar içerde boğuluyor" dediği duyuluyor.

Gazete, bu protestoların ABD'nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra milliyetçi duygulardan faydalanan İran hükümetini yeni bir krize sürükleyebileceğini yazdı.

Yarı resmi Fars haber ajansına göre Tahran'daki birden fazla protestoya bin kişi katıldı. Protestocular uçağın düşürülmesinin ardından dört gün boyunca halka yalan söylendiğini belirtti.

İran hükümeti ise bugün yaptığı açıklamada hükümetin uçağın düşme nedenine dair Cuma akşamına dair hiçbir bilgileri olmadığını açıkladı, halka yalan söylenmediğini vurguladı.

İran Cumartesi günü Ukrayna Hava Yolları'na ait PS752 sefer sayılı yolcu uçağını yanlışlıkla düşürdüğünü açıklamıştı.

Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

Yolculardan 82'si İran, 63'ü Kanada, 11'i Ukrayna, 10'u İsveç, dördü Afganistan, üçü İngiltere, üçü de Almanya vatandaşıydı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran'da düşen yolcu uçağı - Tahran yönetimi: Uçağı füzeyle düşürdüğümüz iddiaları asılsız10 Ocak 2020 Cuma 11:30
  • Trudeau: Uçağın İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar var10 Ocak 2020 Cuma 11:07
  • AB’den düşen Ukrayna uçağına ilişkin detaylı soruşturma çağrısı10 Ocak 2020 Cuma 10:48
  • Reuters: Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınına füze düştü09 Ocak 2020 Perşembe 22:52
  • İran, düşen yolcu uçağının kara kutusunu ABD ve Boeing'e vermeyecek09 Ocak 2020 Perşembe 11:56
  • İran’dan Trump’ın teklifine yanıt: ‘Daha sert intikam çok yakında’09 Ocak 2020 Perşembe 11:40
  • İran’da otobüs devrildi:20 ölü, 23 yaralı09 Ocak 2020 Perşembe 11:18
  • İran lideri Hamaney: ABD’nin bölgedeki varlığı son bulmalıdır08 Ocak 2020 Çarşamba 11:32
  • Hamaney İran'ın saldırısının ardından ilk kez konuştu: ABD'nin yüzüne tokadı indirdik08 Ocak 2020 Çarşamba 10:45
  • ABD üsleri vuruldu İran'da peş peşe depremler! HAARP devreye mi sokuldu?08 Ocak 2020 Çarşamba 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti