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İran'da Rejim Karşıtı Gösteri Düzenlendi

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İran'da Rejim Karşıtı Gösteri Düzenlendi
İran'da Rejim Karşıtı Gösteri Düzenlendi

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletine bağlı Behbehan kentinde idamların durdurulması için düzenlenen eylemler, rejim karşıtı gösteriye dönüştü. 

Ülkede Kasım 2019'daki benzin zammı protestolarına katıldıkları gerekçesiyle 3 kişiye idam cezası verilmesine tepki amacıyla Behbehan Meydanı'nda gösteri düzenlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, gösteride "Ne Gazze ne Lübnan, canım İran'a feda", "Besic utan ve ülkeyi rahat bırak" şeklindeki sloganların yanı sıra rejim ve ülke lideri Ali Hamaney karşıtı sloganların atılması üzerine polis müdahale etti ve yer yer gerginlik yaşandı. 

Ülkenin birçok kentinde idam cezalarını protesto amacıyla gösteri çağrısı yapılması üzerine güvenlik güçleri, başkent Tahran başta olmak üzere kentlerin önemli meydanlarında yoğun güvenlik önlemleri aldı. 

AZERBAYCAN'A DESTEK GÖSTERİLERİNE İZİN VERİLMEDİ

Öte yandan Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınamak ve Bakü yönetimine destek amacıyla Tebriz ve Urumiye gibi kentlerde düzenlenmek istenen gösterilere de polis izin vermedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Tebriz'in farklı bölgelerinde toplanan grupların "Karabağ bizimdir bizim olacak" sloganları attığı görülüyor. 

Tahran’da da Ermenistan Büyükelçiliği önünde toplanmaya çalışan İranlıları polis ve Devrim Muhafızları Ordusu sert bir şekilde dağıttı.

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