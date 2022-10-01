  • BIST 3.179,99
  • Altın 988.035
  • Dolar 18.4995
  • Euro 18.1294
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

İran’da terör saldırısı: 19 ölü

» »
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazının ardından karakola ve meydandaki vatandaşlara yönelik saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran’da terör saldırısı: 19 ölü

İran resmi ajansı IRNA’nın haberinde, “Zahidan’ı güvensiz hale getirmek için önceden meydana gelen teröristler ve isyancıların karakola ve meydandaki halka ateş açtığı” belirtildi.

IRNA, bölgedeki kaynaklarına dayanarak saldırıda toplam 19 kişinin öldüğünü en az 15 kişinin de yaralandığını ancak resmi açıklamanın yetkililer tarafından yapılacağını duyurdu.

Öte yandan devlet televizyonuna konuşan Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmed Tahiri, “Olay, Sünni vatandaşlar cuma namazından çıkarken teröristlerin ibadet edenlere yaklaşıp cami ve ibadet edenlerin önündeki polis karakoluna ateş açması sırasında meydana geldi.” dedi.

İranlı yetkili, “Karakoldaki polisler hemen teröristlere ateş ederek karşılık verdi ve çok sayıda terörist öldürüldü. Saldırıda çok sayıda polis memuru ve sivil vatandaş da yaralandı.” ifadelerini kullandı.

IRNA’ya göre, ülkenin önde gelen Sünni din adamlarından ve Zahidan kenti Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi de kentteki olaylara ilişkin halka sağduyu çağrısında bulunarak, “Yaşanan olay çok acı ve talihsizdir ve bugünkü olaylara hangi ellerin karıştığını belirlemek için bu olay araştırılmalıdır.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, öğle saatlerinde kentte Sünnilere ait bir cami ve polis karakolunun yakınında bulunan Razi Caddesi’nde toplanan kalabalığa, kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldığını duyurmuştu.

Açılan ateş sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Olaylar sırasında kentteki bir kamu binası, itfaiye aracı ve bir banka şubesinin de ateşe verildiği kaydedilmişti.

IRNA ise saldırıdan önce kentte Sünnilere ait Mekki Mescidi Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi’nin cuma hutbesi sırasında, bir güvenlik görevlisi tarafından 15 yaşındaki bir kızın cinsel istismara uğradığına ilişkin haberlerden söz etmesi üzerine bazı kişilerin karakola saldırdığı, bir kişinin de bir otobüsle çarparak karakolun duvarını yıkmaya çalıştığını aktarmıştı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde ise polis karakoluna saldıran kişilere ateş açıldığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı görüldü. (AA)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korkutan olay: Suriye’de koleradan ölenlerin sayısı artıyor27 Eylül 2022 Salı 17:52
  • Irak’ta Kürt, Şii, Sünni ve Hristiyan partileri hükümeti kurmak için ittifakta buluştu26 Eylül 2022 Pazartesi 18:46
  • Müslüman Kardeşler’in ruhani lideri Karadavi hayatını kaybetti26 Eylül 2022 Pazartesi 17:59
  • Irak'ta hükümeti kurmak için "yeni ittifak" ilan edildi26 Eylül 2022 Pazartesi 11:33
  • Irak’ta Türkmenler, içinde yer almayacakları bir hükümeti tanımayacak25 Eylül 2022 Pazar 19:24
  • Lübnan'da mudilerin baskınları nedeniyle hizmete 1 hafta ara veren bankalar yarın açılıyor25 Eylül 2022 Pazar 19:18
  • İran'da gözaltına alınan kadının ölmesi üzerine başlayan gösteriler sürüyor25 Eylül 2022 Pazar 17:54
  • Suriye açıklarındaki tekne faciasında ölenlerin sayısı 94’e yükseldi25 Eylül 2022 Pazar 13:39
  • Suriye Dışişleri Bakanı: Tek engel Türkiye24 Eylül 2022 Cumartesi 19:58
  • İran’da neler oluyor? Mahsa Amini eylemlerinin dört farkı ne?23 Eylül 2022 Cuma 19:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti