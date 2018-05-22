İran'dan ABD'ye tehdit! Ağzına yumruğu yapıştıracağız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "Tarihteki en güçlü baskı ve yaptırımla İran'ı ezeceğiz" dedi. İran Devrim Muhafızları Komutanı, "ABD Dışişleri Bakanı'nın ağzına yumruğu yapıştıracağız" karşılığı verdi. El Cezire ise "B Planı yok savaşa zemin hazırlıyor"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ‘Tarihteki en güçlü baskı ve yaptırımla İran'ı ezeceğiz’ dediği ve 12 şart sıraladığı İran’dan bir tepki daha geldi. Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kovsari, İran halkının Pompeo’nun ağzına yumruğu yapıştıracağını söyledi. Uluslararası haber kanalı Al Jazeera ise, bugün manşetten "B planı yok: ABD'nin İran'dan yeni istekleri savaşın zeminini hazırlıyor" başlıklı bir haber yayınladı.

Labour Haber Ajansı’na göre Kovsari şu ifadeleri kullandı: “İran halkı birlik olmalı. ABD Dışişleri Bakanı ve ona arka çıkan herkesin ağzına yumruğu yapıştıracaklar.”

Komutan Kosvari, "Amerika ve siz kimsiniz ki bize balistik füzelerimizin menzilini kısıtlamamızı söylüyorsunuz? Tarih Hiroşima ve Nagazaki'deki saldırılarla gösterdi ki, füze konusunda en büyük suçlu Amerika" dedi.

KASIM SÜLEYMANİ'YE DESTEK... Kovsari ayrıca, İran'ın yurt dışındaki operasyonlarını yöneten isim olan general Kasım Süleymani'ye de destek çıktı, ABD'nin bir numaralı hedefi olan generalin yalnız olmadığını söyledi. İran İşçi Haber Ajansı'nın aktardığı sözler, Tahran'daki bir askeri üste söylendi.

AL JAZEERA: B PLANI YOK!... Uluslararası haber kanalı Al Jazeera ise, bugün manşetten "B planı yok: ABD'nin İran'dan yeni istekleri savaşın zeminini hazırlıyor" başlıklı bir haber yayınladı.Al Jazeera'ya konuşan uzmanlar, yeryüzünde en çok yaptırıma maruz kalmış ülke olan İran için üretilen yeni stratejinin, ABD'nin onlarca yıl süren başarısız politikalarına dönüşünü gösterdiğini ve Orta Doğu'da çatışma ihtimalini artırdığını söylüyor.

ABD'NİN ANLAŞMADAN ÇEKİLMESİ...ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle Washington-Tahran arasında gerilim hayli yüksek. Donald Trump yönetimi, İran'ın nükleer anlaşma şartlarını yerine getirmediğini savunuyor ve yeni yaptırımlar açıkladı.

Uluslararası anlaşmanın tarafları diğer Batılı ülkeler, Çin ve Rusya ise, ABD'yi uzun süre vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamadı. İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin, anlaşmanın mevcut haliyle yürürlükte kalmasını istiyor.