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İran’dan İngiltere’ye Prens Harry’li cevap

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İran Dışişleri Bakanlığı bugün, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Akbari'nin idamı konusundaki açıklamalarına cevap verdi.
İran’dan İngiltere’ye Prens Harry’li cevap

İran’ın eski savunma bakan yardımcısı, İngiltere ve İran vatandaşlığı bulunan Ali Rıza Akbari, geçtiğimiz cumartesi günü İran’da idam edildi.

İran eski savunma bakan yardımcısı olan Akbari, 2019’da “İngiltere için ajanlık yaptığı” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Akbari, hakkındaki iddiaları reddetmişti.

İdam cezasının uygulandığının duyurulmasının ardından İngiltere’den de sert tepki geldi. Başbakan Rishi Sunak, idamın “barbar bir rejim tarafından uygulanmış duyarsız, korkakça bir hareket” olduğunu söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ise idamı kınayarak sessiz kalmayacaklarını belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani’nin konuya ilişkin açıklaması bugün bakanlığın resmi sosyal medya hesabından İngilizce paylaşıldı.

İlgili paylaşımda “İngiltere’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin ulusal güvenliğine karışması, İran istihbaratı ve yargısından kesin bir yanıt aldı. Kraliyet ailesinin bir üyesinin 25 masum insanın katledilmesini satranç taşlarının kaldırılması olarak görüp bu konuda hiçbir pişmanlık duymadığı İngiliz rejimi ve bu savaş suçunu görmezden gelenler, başkalarına insan hakları vaazı verecek durumda değiller” ifadeleri yer aldı.

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