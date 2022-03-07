İran’dan Rusya’ya ‘nükleer müzakere’ tepkisi

Tasmin haber ajansında yer alan habere göre, İranlı yetkililer Rusya’nın çıkarlarını korumak için Viyana müzakerelerinde tutumunu değiştirmesini yapıcı bulmuyor ve petrol gelirini artırdığı için nükleer anlaşmanın yeniden devreye alınma süresinin uzamasından fayda sağladığını düşünüyor.

Reuters’ın haberine göre Rusya, nükleer anlaşmayı geciktirerek İran’ın petrol pazarına dönüş tarihini ertelemeye ve bu yolla enerji gelirini artırmaya çalışıyor.

İranlı üst düzey güvenlik yetkilisi Ali Şamkani, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada İran’ın anlaşmayı hızlandırmak için girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce ülkenin İran’a yönelik yaptırımlardan etkilenmemesi için ABD’den yazılı garanti istediklerini açıklamıştı.