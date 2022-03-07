  • BIST 1.976,99
  • Altın 921.446
  • Dolar 14.3414
  • Euro 15.5476
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

İran’dan Rusya’ya ‘nükleer müzakere’ tepkisi

» »
İranlı yetkililer, 2015 yılında İran ile Batılı devletler arasından imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden devreye alınması konusunda Viyana’da gerçekleştirilen müzakerelerde Rusya’nın taleplerinin yapıcı olmadığını belirtti.
İran’dan Rusya’ya ‘nükleer müzakere’ tepkisi

 

Tasmin haber ajansında yer alan habere göre, İranlı yetkililer Rusya’nın çıkarlarını korumak için Viyana müzakerelerinde tutumunu değiştirmesini yapıcı bulmuyor ve petrol gelirini artırdığı için nükleer anlaşmanın yeniden devreye alınma süresinin uzamasından fayda sağladığını düşünüyor.

Reuters’ın haberine göre Rusya, nükleer anlaşmayı geciktirerek İran’ın petrol pazarına dönüş tarihini ertelemeye ve bu yolla enerji gelirini artırmaya çalışıyor.

İranlı üst düzey güvenlik yetkilisi Ali Şamkani, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada İran’ın anlaşmayı hızlandırmak için girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce ülkenin İran’a yönelik yaptırımlardan etkilenmemesi için ABD’den yazılı garanti istediklerini açıklamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna Yahudilerinin İsrail'e Göç Taleplerinde Büyük Artış Görüldü24 Şubat 2022 Perşembe 20:06
  • Sedat Peker: Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri beni kırmızı bülten için bilgilendirmedi24 Şubat 2022 Perşembe 10:10
  • Netanyahu: İran ile yapılacak yeni anlaşma berbat22 Şubat 2022 Salı 12:55
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Yarın Resmi Ziyaret İçin Rusya'ya Gidecek21 Şubat 2022 Pazartesi 18:27
  • İran Dışişleri Bakanlığı: Nükleer Görüşmelerde Geriye En Zor Konular Kaldı21 Şubat 2022 Pazartesi 17:44
  • İran’da savaş uçağı düştü21 Şubat 2022 Pazartesi 11:16
  • Yemen'deki Marib Valiliği: Husiler yerleşim bölgelerini balistik füzeyle vuruyor20 Şubat 2022 Pazar 11:16
  • Lübnanlı Türkmenler Asırlardır Dillerini ve Kültürlerini Yaşatıyor19 Şubat 2022 Cumartesi 12:57
  • İsrailli yetkililer, Erdoğan’ın kurmaylarının ziyaretinin detaylarını paylaştı17 Şubat 2022 Perşembe 15:02
  • İsrail’den Şam’ın güneyine füze saldırısı17 Şubat 2022 Perşembe 13:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti