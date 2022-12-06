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İş Bankası Sponsorluğunda 2023 Yaş Grupları Satranç Turnuvası Gerçekleşti

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İş Bankası Sponsorluğunda 2023 Yaş Grupları Satranç Turnuvası Gerçekleşti
İş Bankası Sponsorluğunda 2023 Yaş Grupları Satranç Turnuvası Gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonunun Türkiye İş Bankası sponsorluğunda 2-3-4 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen 2023 yaş grupları satranç turnuvası Salamis Bay Conti Hotelde gerçekleştirildi.

 

KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar'ın konuk olarak katıldığı açılışa, Türkiye iş bankası Genel Müdürü Sn. Hakan Aran, Genel müdür yardımcısı Sn. Suat Sözen, KKTC Genel Müdürü Sn. Serhan Akşahin le katıldı.

 

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7-18 yaş 339 sporcunun rekor katılımı ile gerçekleşen turnuva, Satranç Federasyonu başkanı Dr. Mert Taşkın ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'nın  açılış konuşmalarıyla başlayan turnuva 4 Aralık akşamı düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.

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Turnuvada kendi yaş gruplarında şampiyon olan sporcular, 2023 yılında Türkiyede yapılacak yaş birinciliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsil edecek.

 

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