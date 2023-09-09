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İş Kazası

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İş Kazası
İş Kazası

08.09.2023 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu-Girne’de Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir demir doğrama atölyesinde çalışmakta olan Rashıd MEHMOOD (E-27), demir saç kesme makinesi üzerinde saç kestiği sırada sol el ikinci parmağını makineye kaptırarak yaralanmıştır. Bahse konu şahıs Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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