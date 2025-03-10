İskandinav ülkeleri köprülerle Avrupa'ya bağlanmayı tartışıyor

Finlandiya, Baltık Denizi üzerinden geçecek bir köprü inşa etmeyi, ayrıca Avrupa'ya karayolu ve demiryolu bağlantıları kurma seçeneklerini değerlendiriyor.

Finlandiya'nın Avrupa'yla bağlantısı, Baltık Denizi üzerinden komşuları İsveç ve Estonya ile kurulacak yeni bir hat sayesinde daha da güçlenebilir.

Finlandiya Sanayi Konfederasyonu (EK) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, artan jeopolitik gerilimler ve AB'nin kıtayı birbirine bağlama planları çerçevesinde İsveç ve Finlandiya arasında bir köprü ya da tünel inşa edilmesini öneriyor.

EK ulaştırma ve altyapı baş politika danışmanı Tiina Haapasalo, Euronews Next'e yaptığı açıklamada, "Finlandiya Baltık Denizi'nde deniz taşımacılığını güvence altına alırken, yeni lojistik rotalar oluşturmalı ve Avrupa'ya güvenli bağlantılar kurmalı," dedi.

Haapasalo, "Baltık Denizi'nde herhangi bir gerilim olursa, alternatif rotalara ihtiyacımız var," diye ekledi.

Lobi grubu Finlandiya hükümetinin ülkeyi Baltık Denizi üzerinden Avrupa'nın geri kalanına daha iyi bağlamak için üç sabit bağlantı seçeneğine odaklanan bir çalışma başlatmasını istiyor.

Önerilen üç güzergah içinde Helsinki ile Stockholm arasında Turku ve Åland takımadaları üzerinden bir tünel ya da köprü, Helsinki ile Tallinn arasında da bir su altı tüneli yer alıyor.

Avrupa anakarasına bağlantılar

Olası bir Helsinki-Stockholm bağlantısı da Kopenhag'a Øresund Köprüsü üzerinden bağlanabilir; bir zamanlar uçuk bir fikir olarak görülen bu proje, 2024 yılında 7,5 milyona ulaşan rekor ücretli istasyon geçişi ile artık bir başarı olarak görülüyor.

Kopenhag ve Malmö'yü birbirine bağlayan köprü, İsveç'i Avrupa'nın geri kalanına bağlayan kritik bir arter görevi görüyor. Köprü 2000 yılında ilk açıldığında, bir asırdan fazla süren müzakerelerin ardından büyük bir hayranlıkla karşılanmıştı.

O zamandan bu yana Danimarka ve İsveç arasındaki seyahat ve ticareti dönüştürerek gelecekteki büyük ölçekli İskandinav altyapı projeleri için bir emsal oluşturuyor.

Günde ortalama 20.600'den fazla karayolu geçişine ev sahipliği yapan olan, 2024 yılında 1,6 milyar DKK (yaklaşık 8,6 milyar TL) kar elde etti.

İsveç Uppsala Üniversitesi ekonomi tarihi bölümünde misafir araştırmacı olarak görev yapan Björn Hasselgren, Euronews Next'e yaptığı açıklamada, "İskandinav ülkeleri arasında birbirlerine daha güçlü bağlanmaya ve birbirlerine daha yakın olan altyapı ve ekonomilere bağlanmaya genel bir ilgi var," dedi.

Hasselgren, birkaç yıl önce daha iyi bağlantılar ve Helsinki-Stockholm-Kopenhag bağlantısı hakkında benzer bir tartışmaya katıldığını söylüyor.

"Jeopolitik açıdan bakıldığında durum gerçekten değişti ve bu tartışmaya yeni bir ışık getirdi. Bu yüzden Finlandiya tarafından daha güçlü bir itici güç olduğunu düşünüyorum."

Öte yandan uzmanlar, farklı ülkeleri içeren bir altyapı projesinin uzun bir araştırma gerektireceğini ve zorluklarla karşılaşacağını belirtiyor.

"İsveç'ten Finlandiya'ya Åland üzerinden geçecek bir projeden bahsediyorsak, bu muhtemelen aslında oldukça basit olan Øresund köprüsünden çok daha zorlayıcı olacak." diyen Hasselgren, şöyle ekledi:

"Øresund tarafına kıyasla daha fazla çevresel kaygınız var. Ve bence her iki ülkenin coğrafyasını daha fazla zorlayacaktır."

Ancak Hasselgren önerilen bağlantının imkansız olmadığını ve İskandinav ülkeleri, özellikle de İsveç ve Finlandiya arasındaki ulaşım ekonomisini büyük ölçüde değiştireceğini belirtti.

"Ülkeler arasında daha yakın işbirliğine yönelik geniş siyasi amaçlara geri dönecek olursak, bunun memnuniyetle karşılanacağını düşünüyorum. Güney Finlandiya ve İsveç'in ekonomik coğrafyasını büyük ölçüde değiştirebileceğini düşünüyorum."

Uzman ayrıca, Danimarka ve Almanya üzerinden Avrupa kıtasına daha fazla demiryolu ve karayolu taşımacılığı yapılabileceğini, bu nedenle İsveç tarafındaki taşıma kapasitesini analiz etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Avrupa'daki büyük ulaştırma altyapı projeleriyle eş zamanlı

EK, Avrupa'nın geri kalanındaki altyapı ve kalkınma projelerinin örnek alınması için Finlandiya hükümetine derhal harekete geçme çağrısında da bulundu.

Örneğin, Danimarka ile Almanya arasında 18 km'lik bir demiryolu ve karayolu bağlantısı olan Fehmarnbelt tüneli, 2029 yılında tamamlandığında demiryolu yolculuklarını iki saat, karayolu yolculuklarını ise bir saatten fazla hızlandıracak.

2030'a kadar tamamlanması planlanan diğer projeler arasında Baltık ülkeleri üzerinden Varşova'ya hızlı tren trafiği sağlayacak ve İsveç'in Umeå ve Luleå şehirleri arasında elektrikli çift hatlı bir demiryolu kuracak olan Rail Baltica ve North Bothnia Hattı yer alıyor.

Diğer yandan, Finlandiya kamu yayıncısı Yle'ye göre Finlandiya hükümeti, 2024 yılında Umeå ve Vaasa arasında Bothnia Körfezi boyunca Kvarken adı verilen bir bölgede bağlantı için fizibilite çalışmalarına 200.000 euro ayırmıştı.

Bu bağlantının fizibilitesine ilişkin bir raporun Finlandiya Ulaştırma Altyapı Ajansı tarafından bu yıl yayınlanması bekleniyor.

Finlandiya Ulaştırma Altyapı Ajansı Planlama Bölümü Direktörü Jaakko Knuutila, Euronews Next'e konuşarak şöyle söyledi:

"Elbette bu sabit bağlantının her iki bölge üzerinde de bazı ekonomik etkileri olabilir, ancak şu anda, örneğin Finlandiya'da ulusal düzeydeki ekonomik etkinin oldukça küçük olacağı görülüyor. Bunun nedeni de mevcut deniz taşımacılığı sisteminin şu anda epey verimli olması."

Knuutila, "İsveçli yetkililerle diyalog halindeydik, örneğin İsveç Ulaştırma İdaresi ve Vesterbotten bölgesi... Verdikleri yanıt merak uyandırıcı ve çok işbirlikçiydi," diye ekledi.

Ancak ajans, EK'nın raporunda belirtilen üç öneri hakkında yorum yapmak için henüz erken olduğunu söylüyor.

EK, Finlandiya'nın ihracata bağımlı olduğunu ve ihracatının neredeyse yüzde 100'ünün Baltık Denizi üzerinden yapılması nedeniyle ulaşım bağlantılarında büyük bir zafiyet yaşadığını söylüyor.

Haapasalo, "Bu bağımlılık hemen ele alınmalı," diyor.