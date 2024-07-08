İskele Ağıllar köyündeki yangın kontrol altına alındı

Dün akşam saatlerinde Ağıllar Köyü'nde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sayesinde kontrol altına alındı ve sabah saatlerinde tamamen söndürüldü.
Yangın, köyde büyük bir paniğe yol açarken, ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde can kaybı yaşanmadan kontrol altına alınması sağlandı.
Yangının başlamasıyla birlikte hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, gece boyunca büyük bir mücadele vererek alevlerin köyün diğer bölgelerine sıçramasını engelledi.
Dün akşam saatlerinde yeniden alevlenen yangına, tüm ekiplerin tekrar Ağıllar Köyü'ne intikal etmesiyle birlikte müdahale edilmişti.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangının tamamen kontrol altına alındığı açıklandı.
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