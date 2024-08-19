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İskele Belediyesi 4. Deniz festivali başlıyor

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İskele Belediyesi 4. Deniz Festivali 23 Ağustos Cuma günü başlıyor. İskele Belediyesi Halk Plajı’nda düzenlenecek ve 3 gün sürecek festivalin 3 gecesi konserle geçecek.
İskele Belediyesi 4. Deniz festivali başlıyor

23 Ağustos’ta Çocuk Şenliği ile başlayacak 4. Deniz Festivali’nin açılış konserini Retro Çalgıcıları verecek. Festivalin ikinci gecesi Cem Adrian, kapanışında ise Nafiz Dölek sahne alacak. Saat 21.30’da İskele Belediyesi Halk Plajı’nda başlayacak konserlere ücretsiz giriş sağlanabilecek.

 

ÇOCUK ŞENLİĞİ İLE BAŞLAYACAK FESTİVALİN AÇILIŞ KONSERİ RETRO ÇALGICILARI’NDAN

İskele Belediyesi’nin bu yıl 4.’sünü düzenleyeceği Deniz Festivali, 23-24 ve 25 Ağustos tarihlerinde İskele Belediyesi Halk Plajı’nda gerçekleşecek. 23 Ağustos Cuma günü saat 19:00’da açılış kortejinin Babutsa Büfe önünden hareket etmesi ile başlayacak festival 19:30’da Çocuk Şenliği ile devam edecek. Çocuk oyunlarının yanı sıra çeşitli aktiviteler ve çocuklara yönelik ikramların yapılacağı Çocuk Şölenine tüm çocuklar katılabilecek. 4. Deniz Festivali’nin açılış konserini ise Retro Çalgıcıları verecek. Saat 21:30’da İskele Belediyesi Halk Plajı’nda başlayacak konsere giriş ücretsiz olacak.

 

CEM ADRIAN İLK HALK KONSERİNİ İSKELE’DE VERECEK

4. Deniz Festivali yerli sanatçıların yanı sıra adını farklı tarzı ve kendine has sesiyle duyuran başarılı şarkıcı Cem Adrian’ın da sahnesine ev sahipliği yapacak.  KKTC’deki ilk halk konserini İskele’de, iskele Belediyesi Halk Plajı’nda verecek Cem Adrian saat 21:30’da sahne alacak.

 

3 GÜN SÜRECEK FESTİVALDE 3. SURVIVOR ÇOCUK YARIŞMASI YAPILACAK

Çocukların merakla beklediği Survivor Çocuk Yarışması’nın da bu yıl 3.’sü gerçekleşecek. İskele Belediyesi Halk Plajı’na kurulacak özel parkurların yer alacağı yarışma 25 Ağustos Pazar saat 18:00’da yapılacak. Yarışma öncesi bugün (19 Ağustos) itibariyle başlayan kayırlar 23 Ağustos Cuma günü son bulacak. 2013-2014-2015 (9-10-11 yaş) doğumlu çocukların katılabileceği yarışma için gerekli olan kimlik ya da doğum belgesini İskele Belediyesi’ne getiren ilk 26 çocuk yarışmaya girmeye hak kazanacak.

KAPANIŞ KONSERİ NAFİZ DÖLEK’TEN

Deniz Festivali’nde 3 gece 3 konserin yer alacağı 4. Deniz Festivali’nin kapanışını da açılışta olduğu gibi yine yerli sanatçı verecek.  Genç ve başarılı şarkıcı Nafiz Dölek de İskele Belediyesi Halk Plajı’nda kurulacak sahnede müzikseverlerle buluşacak.

23 5 Ağustos’ta başlayıp 25 Ağustos’ta son bulacak ve 3 gün sürecek İskele Belediyesi 4. Deniz Festivali’nde yer alan tüm etkinlikler ücretsiz gerçekleşecek. İskele Belediyesi Halk Plajı’nde gerçekleşecek festivale 7’den 70’e herkes katılabilecek.

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