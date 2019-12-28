İskele Belediyesi Personeli  yeni yıl yemeğinde bir araya geldi. 

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yemeğe İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, meclis üyeleri ve personel katıldı.

İskele Boğaz’da Kemal’in Yeri Restoran’da dün düzenlenen yemekte, Kıbrıs Gazetesi ile Kemaler Spor Mağazaları işbirliğinde düzenlenen Ayın Sporcuları ödül töreninde Ayın sporcusu seçilen KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kaptanı Murat Ekşi’ye bir ödül de İskele Belediyesi tarafından verildi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından para ödülü takdim edilen Murat Ekşi, kendisine her anlamda destek olan İskele Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Meclis Üyelerine teşekkür etti.

SADIKOĞLU: “MARKA KENT OLMAK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ”

2019 yılının acısıyla tatlısıyla geride kaldığını belirten Sadıkoğlu, 2020 yılının ise başarılarla ve yeniliklerle geçmesi temennisinde bulunarak tüm çalışanların yeni yılını kutladı. Yemekte İmar Planı konusunda da konuşan Başkan Sadıkoğlu, İskele’nin adanın en hızlı ve en güzel büyüyen bir kenti olduğunu söyledi. Bu sebepten İskele Belediyesi’ne, personeline çok işler düştüğünü söyleyen Başkan Sadıkoğlu, İskele’nin marka kenti olması için belediye personeliyle canla başla çalışmaya devam edeceğini kaydetti.