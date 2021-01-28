İskele Belediyesi Sokağa Çıkma Yasağı Öncesi Tüm Önlemlerini Aldı

İskele Belediyesi, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeni ile öncesinde bir dizi tedbir aldı.

İskele Belediyesi, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeni ile öncesinde bir dizi tedbir aldı. İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşların 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağında herhangi bir sorun yaşamaması adına tedbir alan İskele Belediyesi, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda, ulaşılabilecek telefon numaralarını halk ile paylaştı.

DEFİN VE TEMİZLİK İŞLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

İskele Belediyesi, son dönemde artan vakalar nedeni ile ada genelinde uygulanacak, 29 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’da başlayıp 1 Şubat Pazartesi saat 05.00’a kadar sürecek, 2 günlük tam kapanmaya hazır. Hafta sonu gerçekleşecek sokağa çıkma yasağında İskele Belediyesi’nin bazı birimleri, İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için rutin işleyişine devam edecek. 30 Ocak Cumartesi ve 31 Ocak Pazar günü defin ve temizlik işleri birimi kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar defin ve temizlik işleri için İskele Belediyesi’ne 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşabilecekler.

SU İŞLERİ, ARIZA DURUMUNDA HİZMET VERECEK

İskele Belediyesi Su İşleri Birimi ile Teknik İşler Birimi de 30 Ocak Cumartesi ve 31 Ocak Pazar günü, oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda hizmet verecek. Vatandaşlar, herhangi bir arıza durumunda İskele Belediyesi Su İşleri Birimi’ne 0548 810 11 09 ve Teknik İşlere 0548 810 12 29 numaralı telefondan ulaşabilecekler.

ŞİKÂYETLER İÇİN ALO ZABITA DEVREDE OLACAK

Öte yandan Mart ayından bu yana teyakkuzda olan ve halkın sağlığı için sürekli denetimler gerçekleştiren İskele Belediyesi Zabıta Birimi de 2 günlük sokağa çıkma yasağında İskele ve köylerinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda, Alo Zabıta hattı üzerinden, aktif olacak. Vatandaşlar, Alo Zabıta servisi ile 0548 810 11 16 numaralı telefonu arayarak ya da WhatsApp üzerinden yazarak İskele Belediyesi Zabıta Amirine ulaşabilecekler.

İSKELE BELEDİYESİ’NE ULAŞILABİLECEK TELEFON NUMARALARI

Genel sorun bildirimi : 0548 810 11 77

Genel Hizmet Birimi Sorumlusu : 0548 810 11 05

Su İşleri : 0548 810 11 09/0548 810 12 29

Defin İşleri : 0548 810 11 05

Temizlik İşleri : 0548 810 11 05

Alo Zabıta : 0548 810 11 16

İskele ’de acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şöyle;

Orman Yangın : 177

Polis İmdat : 155

Acil Servis : 112

Yangın : 199

İskele Polis Müdürlüğü : 371 23 33

İskele Sağlık Merkezi : 371 23 19