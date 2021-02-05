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Iskele Belediyesi Tam Sokağa Çıkma Yasağı Öncesi Önlemlerini Aldı

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İskele Belediyesi, son dönemde artan vakalar nedeni ile ada genelinde 5 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında uygulanacak tam sokağa çıkma yasağı uygulamasına hazır.
Iskele Belediyesi Tam Sokağa Çıkma Yasağı Öncesi Önlemlerini Aldı

İskele Belediyesi, bu akşam saat 20.00 itibari ile başlayıp 15 Şubat saat 05.00’da sona erecek tam sokağa çıkma yasağı öncesinde tedbirlerini aldı. İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşların tam sokağa çıkma yasağında sorun yaşamaması adına tedbir alan İskele Belediyesi, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda, ulaşılabilecek telefon numaralarını halk ile paylaştı.

 

DEFİN VE TEMİZLİK İŞLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

İskele Belediyesi, son dönemde artan vakalar nedeni ile ada genelinde 5 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında uygulanacak tam sokağa çıkma yasağı uygulamasına hazır. Hafta sonu gerçekleşecek sokağa çıkma yasağında İskele Belediyesi’nin bazı birimleri, İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tüm birimleri ile oncall hizmet vermeye devam ederken, defin ve temizlik işleri birimi kesintisiz hizmet verecek. Vatandaşlar defin ve temizlik işleri için İskele Belediyesi’ne 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşabilecekler.

 

VEZNE HAFTA İÇİ HER GÜN 09.00-12.00 ARASI HİZMET VERECEK

İskele Belediye Veznesi de ödemelerini yapmak ya da su kartlarına su yüklemesi yapmak için tam sokağa çıkma yasağında da hafta içi her gün açık olacak. 09.00-12.00 saatlerinde hizmet verecek veznede her gün dezenfektan çalışması da yapılacak.

 

SU İŞLERİ, ARIZA DURUMUNDA HİZMET VERECEK

SU KARTLARINA SU, PAYPOINT ÜZERİNDEN YÜKLENEBİLECEK

İskele Belediyesi Su İşleri Birimi ile Teknik İşler Birimi de 30 Ocak Cumartesi ve 31 Ocak Pazar günü, oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda hizmet verecek. Vatandaşlar, herhangi bir arıza durumunda İskele Belediyesi Su İşleri Birimi’ne 0548 810 11 09 ve Teknik İşlere 0548 810 12 29 numaralı telefondan ulaşabilecekler.  Su kartlarına su yüklemesine olanak sağlamak için Belediye binası önünde bulunan PayPoint online ödeme sistemi ise 7/24 devrede olacak.

 

ELZEM İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASI İÇİN AÇIK OLACAK YERLER İLAÇLANIYOR

İskele Belediyesi İlaçlama Birimi de bu akşam saat 20.00 itibari ile ada genelinde başlayacak TAM sokağa çıkma yasağı öncesi, hummalı bir çalışma içerisine girdi. Birim, yarın itibari ile elzem ihtiyaçların karşılanması için açık olacak işletmeler ile İskele Polis Müdürlüğü ve İskele Sağlık Merkezi’nde dezenfektan çalışmalarını artırdı.  İskele’de PCR Testlerinin yapıldığı İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu da sürekli olarak ilaçlanan yerler arasında.

 

İSKELE BELEDİYESİ SAĞLIK BİRİMİ ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE EDECEK

İskele’deki PCR testleri, Pazar günleri hariç her gün İskele Belediyesi Sağlık Birimi tarafından yapılacak.  Ancak herhangi bir olumsuzluk durumunda ise (temaslı olduğunu düşünenler) İskele Belediyesi Sağlık Birimi Sorumlu Hemşire Berna Bal’ı 0548 810 12 20 numaralı telefondan Pazar günleri de arayabilecekler.

 

ŞİKÂYETLER İÇİN ALO ZABITA DEVREDE OLACAK

Öte yandan Mart ayından bu yana teyakkuzda olan ve halkın sağlığı için sürekli denetimler gerçekleştiren İskele Belediyesi Zabıta Birimi TAM sokağa çıkma yasağında İskele ve köylerinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda, Alo Zabıta hattı üzerinden, aktif olacak. Vatandaşlar, Alo Zabıta servisi ile 0548 810 11 16 numaralı telefonu arayarak ya da WhatsApp üzerinden yazarak İskele Belediyesi Zabıta Amirine ulaşabilecekler.

 

İSKELE BELEDİYESİ’NE ULAŞILABİLECEK TELEFON NUMARALARI

Genel sorun bildirimi : 0548 810 11 77

Genel Hizmet Birimi Sorumlusu : 0548 810 11 05

Sağlık Birimi: 0548 810 12 20

Su İşleri : 0548 810 11 09/0548 810 12 29

Defin İşleri : 0548 810 11 05

Temizlik İşleri : 0548 810 11 05

Alo Zabıta : 0548 810 11 16

İskele ’de acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şöyle;

Orman Yangın : 177

Polis İmdat : 155

Acil Servis : 112

Yangın : 199

İskele Polis Müdürlüğü : 371 23 33

İskele Sağlık Merkezi : 371 23 19

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