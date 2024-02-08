İskele Belediyesi Zabıta Birimi güçlendirildi

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Zabıta Birimi bünyesinde oluşturulan Çevre ve Sağlık Bölümü’nde çevre mühendisinin de yer aldığı belirtildi.

Belediyenin, “Hizmet gönül işidir” anlayışıyla İskele ve 21 köyünde aktif faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, İskele’nin son dönemdeki gelişimine bağlı olarak hizmet kalitesinin artırılması için birimlerin güçlendirildiği kaydedildi.

İskele Belediyesi Zabıta Birimi’nin, denetimlerinde, yasalara ve kurallara uyulması konusunda ciddi önlemler aldığı belirtilen açıklamada, birimin, Çevre ve Sağlık Bölümü’nün de halk sağlığını gözeterek, faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Zabıta Birimi ile birim bünyesinde yer alan Çevre ve Sağlık Bölümü’ne talepler ve şikayetlerin mesai gözetmeksizin iletilebildiği kaydedilen açıklamada, Alo Zabıta hattı 0548 810 11 16’dan Zabıta Amiri Bilal Dericioğlu’na, Alo Çevre ve Sağlık hattı 0548 810 11 01’den de Çevre ve Sağlık Bölüm Sorumlusu/ Zabıta Memuru Cemal Kurteli’ye ulaşılabildiği belirtildi.