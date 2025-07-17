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İskele Belediyesi’nden çocuklara yaz tatilinde ücretsiz eğitim ve eğlence dolu bir program!

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İskele Belediyesi, 7–11 yaş grubu çocuklara yönelik müzik, sanat, dans ve satranç gibi alanlarda 4 Ağustos–12 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz etkinlikleri düzenliyor. Etkinlik sonunda kültürel gezi ve katılım belgesi verilecek.
İskele Belediyesi’nden çocuklara yaz tatilinde ücretsiz eğitim ve eğlence dolu bir program!

İskele Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Yaz Etkinlikleri, 4 Ağustos–12 Eylül 2025 tarihleri arasında, 7–11 yaş grubu çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilecek. Tamamen ücretsiz olan bu etkinliklerle çocuklar, yaz tatilini hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacak.

Etkinlik programı kapsamında düzenlenecek atölye ve kurslar şöyle:

Müzik eğitimi – Çağdaş Aydaş

Halk dansları – Damla Teber, Özen Özanlar, Yücel Özdoğdu, Hakan Tekkanat, Kaan Taran

Küçük Şefler Atölyesi – Mustafa Musalar

Sanat atölyeleri (resim, desen, el işleri, taş boyama) – Olcan Güllü, Hülya Plaka

Dans eğitimi – Zeki Tucelli

Satranç – Ahmet Türeller, Serah Menteşe

Takı tasarımı – İlkay Korkmaz

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek etkinliklerde çocuklar hem sosyal becerilerini geliştirecek hem de farklı sanat ve kültür alanlarını keşfetme imkânı bulacak. Program sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecek.

Etkinliklerin kapanışında ise düzenlenecek kültürel gezi programı ile çocuklar Gazimağusa Suriçi ve Kapalı Maraş gibi tarihi bölgeleri ziyaret edecek.

Etkinlik bilgileri:

Tarih: 4 Ağustos – 12 Eylül 2025

Yaş grubu: 7–11 yaş

Katılım: Tüm etkinlikler ücretsizdir

Kayıt ve bilgi için: 0548 810 10 37

 

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