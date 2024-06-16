İskele Boğaz'da çevre felaketi! Betonu sahile döküp kaçtı!

İskele Boğaz'da büyük bir çevre felaketi yaşandı. Neşe Restoran'ın yaklaşık 50 metre gerisinde, 9 evlerin bittiği derenin kenarına bilinmeyen bir beton mikseri beton boşalttı. Olay, bölge sakinlerinde ve çevre koruma örgütlerinde büyük tepki yarattı.

Beton mikserinin, kumsaldan denizin içine doğru yaklaşık 10 metre boyunca beton döktüğü tespit edildi. Betonun denize dökülmesi, sahilin doğal yapısını ve deniz ekosistemini ciddi şekilde tehdit ediyor. Şu an için olayın sorumlusu belirlenmiş değil.

Bölge halkı, sorumluların bulunup cezalandırılmasını ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. Çevre örgütleri de konunun takipçisi olacaklarını ve gerekirse hukuki yollara başvuracaklarını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, sahilin eski doğal haline dönebilmesi için uzun bir süreç gerektiği ifade ediliyor. Yetkililer, halkı ve ziyaretçileri sahilin bu bölgesinden uzak durmaları konusunda uyardı.