  • BIST 10125.46
  • Altın 2997.875
  • Dolar 34.8702
  • Euro 36.7728
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nin Bandabulyam Projesi Hayat Buldu

» »
İskele’de faaliyetlerini başarıyla sürdüren, esnaf ve vatandaş arasında kurduğu köprüyle adından söz ettiren İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, gençlerin ardından kadınlar için de harekete geçti.
İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nin Bandabulyam Projesi Hayat Buldu

Kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin ve eserlerin gelir kapısına dönüşmesi için BANDABULYAM Projesi’ni geliştiren İEZB, bu projesini hayata geçirdi. Projenin hayat bulmasıyla birlikte, el emeği göz nuru macunlar, doğal soslar ile el işleri ve resimler https://www.bandabulyam.com adresi üzerinden online olarak satışa sunulmaya başladı.

İEZB, ÜRETEN KADINLARDAN İLHAM ALDI

Üreten ama en önemlisi üretirken dayanışma örneği sergileyen kadınlardan ilham alan İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, kendini geliştirmek için el işi kursları alan kadınların önünü açacak projesini hayata geçirdi. Uzun ve meşakkatli bir çalışmanın eseri olan, aynı zamanda kültürel mirası destekleyen, kültürün korunmasını amaçlayan, gelecek nesillere ise kültürümüzün aktarılmasını hedefleyen İEZB’nin yeni projesi Bandabulyam, online platformda hizmet vermeye başladı.

İEZB BAŞKANI SERKAN KIRMIZI “BENİM ÜRETIMIM, BENİM PAZARIM” BANDABULYAM ILE HAYAT BULDU

İEZB Başkanı Serkan Kırmızı, Bandabulyam projesinin temelinin 10 yıllık bir sürece dayanıyor. Köy Kadın Kurslarında eğitim görüp üretmeye başlayan kadınların ürünlerinin pazarlamasının yapılıp üreten kadınlara destek olmak hedeflerimizdi. Sonunda bu projeyi hayata geçirmek bizim için gurur verici bir duygu. Bandabulyam projesinin hayata geçirçek için hep çok heyecanlı çalıştık ve şimdi de aynı heyecanla bandabulyam projesinin yayılıp herkes tarafından bilinmesi için “Benim Üretimim, Benim Pazarım” sloganı ile çok çalışmaya devam ediyoruz. “

TELSİM, İEZB’NİN BANDABULYAM PROJESİNDE DE YANINDA

Telsim, İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği projesi olan Bandabulyam projesinde de İletişim sponsoru olarak tam destek vererek kadınların üretimlerine sahip çıkıyor.

Telsim, İEZB’nin Robotik Kodlamadaki projesinde çocuklara ve gençlere destek olduğu gibi, yine bandabulyam projesinde de kadınlara da destek olmaya devam ediyor. Telsim ve İEZB işbirliğim hep devam edecek.


Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, ilk kez 2012 yılında “Önce Kadın” Projesiyle kadınların el emeği göz nuru ürünlerin online platforumda satışının öncülüğünü yaptıklarını hatırlatarak,12 yıl sonra bu projeyi İEZB’nin yeni teknolojilerle birlikte tekrar canlandırmasının çok anlamlı olduğuna vurgu yaptı. Kadınların odağında olan projelere her zaman destek olduklarını ve bundan sonra da desteklerini süreceklerini söyleyen Tanpınar, İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği işbirliğinde Robotik Kodlama Eğitimleri ile yıllardır çocukların ve gençlerin gelişimlerine destek oldukları gibi, kadınların kendi üretimlerinin sergileneceği Bandabulyam projesinde de gönülden destek olacaklarını aktardı.

Bölge esnafının çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projesiyle gençlerin ardından kadınların da yanında olduğunu geliştirdiği projeyle gösteren İEZB, https://www.bandabulyam.com/ web sayfası üzerinden ev kadınlarının yaptığı el emeği göz nuru eser ve ürünlerin satışına imkân tanıyacak. Şu anda sınırlı ürünlerle hizmet vermeye başlayan Bandabulyam Projesi, ilerleyen zamanda daha çok üretici ve ürünlerin satışa sunulmasına olanak tanıyacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de elektrik kesintisi olacak25 Kasım 2024 Pazartesi 18:37
  • İskele’nin 11. kardeş şehri Mersin Yenişehir Belediyesi oldu24 Kasım 2024 Pazar 16:10
  • CTP İskele İlçesi gerçekleşti... Öztörel yeniden İlçe Başkanı ...24 Kasım 2024 Pazar 11:46
  • KTÖS yarın Mehmetçik İlkokulu’nda tam gün grev yapacak20 Kasım 2024 Çarşamba 12:08
  • İskele – Geçitkale Anayolunda kaza!19 Kasım 2024 Salı 14:12
  • KTOEÖS’ten Bekirpaşa Lisesi’nde öğretmen eksikliği ve güvenlik zafiyeti tepkisi18 Kasım 2024 Pazartesi 16:17
  • İskele’de İnşaat Şantiyesinde İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı16 Kasım 2024 Cumartesi 11:52
  • İskele'de yaya geçidinde yayaya çarptı!15 Kasım 2024 Cuma 11:15
  • Yeşilköy- Ziyamet ana yolunda yabani eşeğe çarpan araçlar, eşeğin ölümüne sebep oldu!15 Kasım 2024 Cuma 11:09
  • İskele’de yarın üç saatlik elektrik kesintisi gerçekleşecek13 Kasım 2024 Çarşamba 19:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti