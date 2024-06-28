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İskele Festivali bugün başlıyor... Açılış konseri Edip Akbayram'dan

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Adadaki en köklü ve kapsamlı, festivaller festivali olarak nitelendirilen, yarım asırı deviren yaşıyla 52.’si gerçekleşecek Geleneksel İskele Festivali,  28 Haziran Cuma başlıyor.
İskele Festivali bugün başlıyor... Açılış konseri Edip Akbayram'dan

Adadaki en köklü ve kapsamlı, festivaller festivali olarak nitelendirilen, yarım asırı deviren yaşıyla 52.’si gerçekleşecek Geleneksel İskele Festivali,  28 Haziran Cuma başlıyor.

Yalnızca ada insanının değil yurt dışında da büyük bir özlemle beklenen Geleneksel İskele Festivali yine 10 gün sürecek, 7 Temmuz’da son bulacak.

 

 

RENKLER VE KÜLTÜRLER İSKELE’DE BULUŞACAK

Önce tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, sonra da Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen, binlerce insanın hayatını kaybettiği, şampiyon melekleri de hayattan koparan deprem felaketi nedeniyle 5 yıl boyunca iptal edilen Geleneksel İskele Festivali, 5 yıllık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek. Larnaka Deniz Panayırı olarak başlayan ve 1974 sonrası İskele ’ye taşınan 7’den 70’e, herkesin heyecanla beklediği İskele Festivali yine dolu dolu geçecek. İskele Ecevit Meydanı’nda 10 gün sürecek festivalde renkler ve kültürler İskele’de buluşacak.

 

10 GÜN DOLU DOLU GEÇECEK

Renkleri ve kültürleri buluşturacak festivalde; 8 ülke katılımıyla İskele Belediyesi 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali, Larnakalılar Gecesi, Karadenizliler Gecesi, İskele Rallisi, Benon Dervişler Bisiklet Yarışması, Tenis Turnuvası, Minikler Halı Saha Turnuvası, Sporting Yarışması, Satranç Turnuvası, Darts Yarışması, İskele Okçuluk Yarışması, Yağlı Direk Bayrak Kapma ve  Dalma Yarışması, Tavla Turnuvası,  Olta ile Balık Avlama Yarışması, Kıbrıs Mutfağından Lezzetler Yarışması, Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi,  Basketbol Şöleni ve Çocuk Şenliği olacak.

 

AÇILIŞ KONSERİ EDİP AKBAYRAM’DAN

28 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek İskele Festivali’nin açılış konserini duayen sanatçı Edip Akbayram verecek. 7 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek festivalde, 29 Haziran Cumartesi günü Grup Otantik,  3 Temmuz Çarşamba günü Mert Demir, 4 Temmuz Perşembe günü Yahya ve İbrahim Kurşiniler, 5 Temmuz Cuma günü Selçuk Balcı ve 7 Temmuz Pazar günü Simge Sağın da konser verecek.  Tüm konserlere giriş ücretsiz olacak

 

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