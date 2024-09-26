İskele-Gazimağusa Anayolu'nda Trafik Kazası: Araç Takla Attı

25.09.2024 tarihinde saat 06:30 sıralarında, İskele-Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana gelen kazada, Gül Çalı (K-46) yönetimindeki NL 854 plakalı araç, Alpet Akaryakıt İstasyonu önlerine geldiğinde sürücünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, beton orta refüje sağ ön tekerleğiyle çarptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde savrularak yol içinde takla attı ve tavanı üzerinde durdu.
Kazada yaralanan sürücü Gül Çalı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
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