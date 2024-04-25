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İskele İlçe Emniyet Kurulu’ndan yangın risklerine karşı bir dizi karar

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İskele İlçe Emniyet Kurulu, yangın risklerine karşı alınması gereken önlemlerle ilgili kararlar aldı.
İskele İlçe Emniyet Kurulu’ndan yangın risklerine karşı bir dizi karar

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu başkanlığında, Sivil Savunma Teşkilatı İskele Bölge Müdürlüğü’nde Genişletilmiş İlçe Emniyet Kurulu toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık’tan yapılan yazılı açıklamada, toplantının yaklaşan yaz mevsimi nedeniyle oluşabilecek yangınların önüne geçilebilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

Genişletilmiş İlçe Emniyet Kurulu’nda alınan kararlar şöyle:

“Erenköy – Karpaz Belediyesi, Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi ve İskele Belediyesi öncülüğünde Orman Dairesi Müdürlüğü, Su İşleri Dairesi Müdürlüğü ve İtfaiye ile su alım yerlerinin tespit ve kontrolünün yapılması.

Al-Pet ve K.T.Pet’e ait petrol dolum tesislerinin çevresinin düzenli olarak temizlenmesi. Yol kenarlarının temizliğinin rutin olarak sağlanması ve bu konuda eksik olan araç gerecin temin edilmesi konusunda çalışma başlatılması.

Yangınlara araçların daha süratli müdahale edebilmesi için yangın şeritlerinin açılması, çoğaltılması ve cepler oluşturulması. Yangınlarla ilgili sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşların düzenli olarak bir araya gelmesi ve durum değerlendirmesi yapması. Kantara’ya çıkan yol kenarlarının düzenli olarak temiz tutulmasının sağlanması.

Bafra Turizm bölgesinde olabilecek yangınlara müdahale için su alım noktası oluşturulması.Kıb-Tek tarafından orta gerilim hatlarındaki trafo ve ayırıcıların otlardan temizlenmesinin sağlanması ve elektrik hatlarına zarar verme ihtimali olan ağaçlar için tedbir alınması. Yangınlara havadan müdahalede su alımı için kullanılabilecek göletlerin ve havuzların tespit edilmesi. Özellikle yaz mevsimi girişinde bütün yol kenarlarının temizliğinin yapılması ve çıkan atıkların kaldırılması. İskele Long Beach bölgesindeki çok katlı binalara olası bir yangın durumunda itfaiyenin müdahale edebilmesi için gerekli teçhizatların sağlanması.”

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