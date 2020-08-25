İskele Kalecik’te kıyı yağması belgelendi!

İskele Kalecik’te bulunan Kalecik halk plajını iç etmeye yönelik çalışmalar resmi olarak yapılan ölçümlerle belgelendi.

İskele Kalecik’te bulunan Kalecik halk plajını iç etmeye yönelik çalışmalar resmi olarak yapılan ölçümlerle belgelendi.

Resmi yolu olmayan tarım arazisine sahilde bulunan dalgalardan uzaklığı 2 metre ile 11 metre arasında bulunan sahil şeridine 16 katlı “ÇİN SEDDİ” yapılması için bazı iş insanlarının faaliyetlerini artırdıkları öğrenildi.

İmar planının yayınlanmaması üzerine iştahları kabaran rantçıların sahil şeridini iç etmek pahasına hayali projeler çizdirdikleri ve bunları da vizeletmeye çalıştıkları da öğrenildi.

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