İskele Long Beach’te yol koşusu

PAZAR GÜNÜ İSKELE’DE LONG BEACH RUN YOL KOŞUSU GERÇEKLEŞTİRİLİYOR…

21 Nisan 2024 Pazar günü, 06:00-13:00 saatleri arasında, İskele Long Beach’te, KKTC Atletizm Federasyonu tarafından yol koşusu (Long Beach Run) gerçekleştirilecektir.

Yol koşusu kapsamında belirtilen tarih ve saatler arasında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun Cyprus Garden Çemberi (Lokum Çemberi) ile Ötüken Çemberi arasında kalan kısmının Gazimağusa istikameti polis tarafından araç trafiğine kapatılacaktır. Karpaz istikameti ise araç trafiğine açık olacaktır.

Karpaz istikametinden gelip Gazimağusa istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri için ulaşım; Cyprus Garden Çemberi’nden (Lokum Çemberi) sağa dönülerek, İskele Ercan Anayolu-Ünimar Çemberi-Sınırüstü-Aygün ve Ötüken yol güzergahı üzerinden sağlanacaktır.

Yol koşusu devam ettiği sürece bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.