  • BIST 9693.46
  • Altın 2496.161
  • Dolar 32.4971
  • Euro 34.5977
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail’den İran’a misilleme

İskele Long Beach’te yol koşusu

» »
İskele Long Beach’te, KKTC Atletizm Federasyonu tarafından yol koşusu (Long Beach Run) gerçekleştirilecektir.
İskele Long Beach’te yol koşusu

PAZAR GÜNÜ İSKELE’DE LONG BEACH RUN YOL KOŞUSU GERÇEKLEŞTİRİLİYOR…

21 Nisan 2024 Pazar günü, 06:00-13:00 saatleri arasında, İskele Long Beach’te, KKTC Atletizm Federasyonu tarafından yol koşusu (Long Beach Run) gerçekleştirilecektir.

Yol koşusu kapsamında belirtilen tarih ve saatler arasında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun Cyprus Garden Çemberi (Lokum Çemberi) ile Ötüken Çemberi arasında kalan kısmının Gazimağusa istikameti polis tarafından araç trafiğine kapatılacaktır. Karpaz istikameti ise araç trafiğine açık olacaktır.

Karpaz istikametinden gelip Gazimağusa istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri için ulaşım; Cyprus Garden Çemberi’nden (Lokum Çemberi) sağa dönülerek, İskele Ercan Anayolu-Ünimar Çemberi-Sınırüstü-Aygün ve Ötüken yol güzergahı üzerinden sağlanacaktır.

Yol koşusu devam ettiği sürece bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İskele ve Bafra'da kavga... Alkollü şahıslar birbirine girdi!11 Nisan 2024 Perşembe 12:05
  • İskele’de 77 adet tarihi geçmiş ürüne el konuldu10 Nisan 2024 Çarşamba 09:33
  • İskele’de Kanunsuz Hava Tüfeği Kullanırken Suçüstü Yakalandı!08 Nisan 2024 Pazartesi 16:08
  • Othello Çok Sesli Korosu, İskele’den Ses Verdi30 Mart 2024 Cumartesi 16:53
  • İskele'de denetim24 Mart 2024 Pazar 18:53
  • İskele Belediyesi 2. Tiyatro Günleri, Sanat Dolu Gösterilerle Başlıyor23 Mart 2024 Cumartesi 10:59
  • Bakanlar Kurulu o karardan vaz geçti!20 Mart 2024 Çarşamba 08:57
  • Yenierenköy bölgesinde ses ve data hizmetlerinde kesintiler olacak11 Mart 2024 Pazartesi 09:38
  • “Üreten kadın güçlüdür, güçlü kadın, güçlü toplum demektir”10 Mart 2024 Pazar 13:50
  • Gazimağusa - İskele Anayolunda Trafik Kazası07 Mart 2024 Perşembe 17:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti