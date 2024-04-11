  • BIST 9814.19
  • Altın 2421.259
  • Dolar 32.292
  • Euro 34.6666
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİskele’de 77 adet tarihi geçmiş ürüne el konuldu

İskele ve Bafra'da kavga... Alkollü şahıslar birbirine girdi!

» »
İskele ve Bafra'da kavga... Alkollü şahıslar birbirine girdi!
İskele ve Bafra'da kavga... Alkollü şahıslar birbirine girdi!

Polisin meydana gelen olaylarla ilgili açıklamaları şu şekilde:

11.04.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir hotel içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, 237 miligram alkollü içki tesiri altında olan Y.A.(E-30) ve 259 miligram alkollü içki tesiri altında olan M.E.Ç.(E-30) bir taraf olup, diğer bir taraf olan 273 miligram alkollü içki tesiri altındaki Y.Y.(E-38) ve 120 miligram alkollü içki tesiri altındaki Z.C.(E-54) ile birbirlerinin vucütlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmışlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Güvenlik görevlisinin boğazını sıktılar

10.04.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Bafra’da faaliyet gösteren bir hotel önünde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, 164 miligram alkollü içki tesiri altında olan U.K.(E-32) ve 240 miligram alkollü içki tesiri altında olan M.K.(E-38) bir taraf olup, güvenlik görevlisi B.D.(E-46)’nin boğazını sıktıktan sonra iterek darp etmişler ve küfür edip yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle de rahatsızlık yapmışlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu o karardan vaz geçti!20 Mart 2024 Çarşamba 08:57
  • Yenierenköy bölgesinde ses ve data hizmetlerinde kesintiler olacak11 Mart 2024 Pazartesi 09:38
  • “Üreten kadın güçlüdür, güçlü kadın, güçlü toplum demektir”10 Mart 2024 Pazar 13:50
  • Gazimağusa - İskele Anayolunda Trafik Kazası07 Mart 2024 Perşembe 17:46
  • İskele'de Asayiş ve Trafik Denetimlerinde Çok Sayıda İhlal Tespit Edildi06 Mart 2024 Çarşamba 15:03
  • İskele'de kavga! Dişini kırdı...03 Mart 2024 Pazar 11:19
  • Otel Odasından Hırsızlık: 1.900 ABD Doları Çalındı27 Şubat 2024 Salı 12:16
  • İskele'de bağcılık eğitimi verildi27 Şubat 2024 Salı 08:37
  • İskele'de bağcılık eğitimi verildi26 Şubat 2024 Pazartesi 16:48
  • İskele Belediyesi 13. Kültür & Sanat Günleri, 4 Mart'ta Başlıyor23 Şubat 2024 Cuma 17:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti