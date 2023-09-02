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İskele ve Geçitkale’de bazı yollar trafiğe kapatılacak

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Yarın KKTC Puanlı Yol Şampiyonası gerçekleştirileceğinden, bazı yollar trafiğe kapatılacak..
İskele ve Geçitkale’de bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yarın KKTC Puanlı Yol Şampiyonası gerçekleştirileceğinden, bazı yollar trafiğe kapatılacak..

Polis Basın Subaylığı, 3 Eylül Pazar günü 08:30-12:00 saatleri arasında, İskele ve Geçitkale’de,Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından iki ayrı güzergahta bisiklet yarışları olan KKTC Puanlı Yol Şampiyonası gerçekleştirileceğinden bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Polis açıklamasında şu ifadelere yer verildi, “İskele’deki bisiklet yarışı; saat 08:30’da İskele Merkezde başlayıp, Lefkoşa istikametine doğru devam edilerek Sınırüstü-Geçitkale Çemberi-Mallıdağ-Mersinlik Boğazı-Kantara Restoran-Kaplıca Yolu-Büyükkonuk Çemberi-Bafra Çemberi -İskele Boğazı yol güzergahları takip edilerek, İskele Long Beach’te bulunan Babutsa kafe önünde yarış bitecektir.

Geçitkale’deki bisiklet yarışı; saat 08:50’da Geçitkale Çemberinde başlayıp, Mersinlik Boğazı istikametine doğru devam edilerek Kaplıca Yolu-Büyükkonuk Çemberi-Bafra Çemberi -İskele Boğazı yol güzergahları takip edilerek İskele Long Beach’te bulunan Babutsa kafe önünde yarış bitecektir.

Belirtilen yol güzergahları üzerinde, bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler polis tarafından kesilerek araç trafiğine kapatılacaktır.

Bisiklet yarışları devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”

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