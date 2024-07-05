İskele’de 3 saatlik elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Grand Sapphire Hotel, Dumica Sitesi ve Long Beach'in bir bölümüne elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceği ve şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması rica edildi.

Açıklamada ayrıca, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirlerin alınması istendi.