İskele'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkulu Bir Şekilde Kutlandı

Türk milletinin kahramanlık destanı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, 102. yılında İskele’de büyük bir coşku ve gurur içinde kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin varoluş mücadelesinin simgelerinden olan Büyük Taarruz’un yıldönümünde düzenlenen törenler, Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Törenler Atatürk Anıtı’nda Başladı

İskele’deki kutlamalar, ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekildi. Törene İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK Komutanlığı adına Topçu Albay Anıl Yılmaz, GKK adına Piyade Binbaşı Emrah Koçyiğit, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu ve birçok okul ve kurum temsilcisi katıldı.

Ecevit Meydanı’ndaki Törenlerde Günün Anlamı Vurgulandı

Ecevit Meydanı’nda devam eden törenlerde, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Piyade Binbaşı Emrah Koçyiğit’in bayram mesajlarının ardından, KTBK’dan Hava Savunma Teğmen Tuğay Avcı bir konuşma yaptı. Avcı, 30 Ağustos 1922’de kazanılan zaferin tarih boyunca az rastlanan bir başarı olduğunu belirterek, bu zaferin ulusça kutlanmasının haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Atatürk ilkelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri için bir rehber olmaya devam edeceğini vurgulayan Avcı, konuşmasının sonunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Tören Resmi Geçitle Son Buldu

Ecevit Meydanı’ndaki tören, şiirlerin okunmasıyla devam etti. Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisi İlkim Çakırlı ve İskele Evkaf TMK öğrencisi Nisanur Şık, “30 Ağustos” adlı şiirlerini sundu. Tören, İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisinin ardından resmi geçit töreni ile sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı, İskele'de hem duygusal hem de coşkulu anlarla, Türk milletinin kahramanlık tarihini ve bağımsızlık mücadelesini bir kez daha kutlama fırsatı sundu.