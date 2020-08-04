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İskele'de alkollü sürücü aracı ile takla attı

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İskele'de alkollü sürücü aracı ile takla attı
İskele'de alkollü sürücü aracı ile takla attı

Granel-İskele anayolu 2-3 km arasında bugün saat 03.00 raddelerinde İskele'de 27 yaşındaki alkollü sürücü Berkay Çobanoğlu'nun kullanımındaki aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada kazada yaralanan Çobanoğlu Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Çobanoğlu'nun ilk yardım tedavilerine müteakip müşahede altına alındığı edinilen bilgiler arasında.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre kaza, Berkay Çobanoğlu'nun yönetimindeki KM 366 plaklı salon araç ile nefesinde yüzde 220 mlg alkollü içki tesiri altında Granel istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun sağından yoldan çıkarak tarla içerisinde bulunan pallura ağacına aracının ön kısmı ile çarpmaya müteakip havada iki takla atması sonucu meydana geldi.

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