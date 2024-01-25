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İskele'de Araç Park Yerinde Kavga: Kırık Ayak ve Tutuklamalar

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İskele'deki Apartman Kavgasında Şahıslar Tutuklandı: Sol Ayakta Kırık Oluştu, Soruşturma Sürüyor
İskele'de Araç Park Yerinde Kavga: Kırık Ayak ve Tutuklamalar

İskele'de Şiddetli Kavga: K.G.'nin Ayak Kemiği Kırıldı, Tutuklanan Şahısların Soruşturması Devam Ediyor"

24 Ocak 2024 tarihinde İskele'de bir apartmanın araç park yerinde çıkan tartışma, şiddetli bir kavgaya dönüştü. Olayda, K.G.(E-34) ile I.A.(E-33), A.V.(E-42) ve V.P.(E-36) arasında meydana gelen çatışmada, taraflar birbirlerinin vücutlarına çeşitli yerlere darbeler indirdi. K.G., yaşadığı şiddetin etkisiyle sol ayak tarak kemiğini kırdı.

Olaya karışan şahıslar, tutuklanarak adli makamlara sevk edildi. Tutuklanan şahısların soruşturması ise hala devam etmekte. İskele'deki bu vahim olayın detayları, güvenlik güçleri tarafından titizlikle incelenmeye devam ediyor.

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