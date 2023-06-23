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İskele'de atık su denetimi yapıldı, ceza işlemi uygulandı!

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İskele'de atık su denetimi yapıldı, ceza işlemi uygulandı! İskele Belediyesi Zabıta Birimi, İskele ve köylerinde halk sağlığından hareketle her koldan denetimlerini sürdürüyor.
İskele'de atık su denetimi yapıldı, ceza işlemi uygulandı!

Dönem dönem İskele Polis Müdürlüğü ekiplerince, son dönemlerdeki denetimlerini ise Çevre Mühendisi ve Çevre Dairesi’nden ekiplerle birlikte gerçekleştiren İskele Belediyesi Zabıta Birimi, 19-20 Haziran tarihleri arasında özellikle İskele Long Beach bölgesinde atık su ve arıtma denetimi yaptı. Ekip, denetimler neticesinde kuralları ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

 

ÇEVRE MÜHENDİSİ VE ÇEVRE DAİRESİ’NİN EŞLİK ETTİĞİ ZABITA BİRİMİ ÇEVRE DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İskele ve 21 köyünde bulunan; market, kasap, restoran, kafe gibi halkın ortak kullanım ve alışveriş yaptığı alanlarını denetleyen İskele Belediyesi Zabıta Birimi, büyüyen ve bu büyümeye bağlı olarak gelişen İskele’de, denetim yelpazesini son dönemde genişletti. Kaçak yapılaşmaya, kaçak işçi çalıştırılmasına, kaçak su kullanılmasına, ses kirliliğine, halk sağlığından da hareketle tarihi geçmiş ürün satılmasına göz yummayan İskele Belediyesi Zabıta Birimi, İskele’deki çevre denetimlerini de son günlerde sıklaştırdı. Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tedbiri elden bırakmayan İskele Belediyesi, çevre konusundaki ciddiyeti ve hassasiyeti nedeniyle Zabıta Birimi’ne Çevre Mühendisi ve Çevre Dairesi ekiplerini de dahil ediyor.

 

ATIK SU VE ARITMA DENETİMİNİ YAPAN EKİP, KURALLARI İHLAL EDENLERE CEZAİ İŞLEM UYGULADI

Ekipler, bu kapsamda 19-20 Haziran tarihleri arasında özellikle nüfus artışının yaşandığı İskele Long Beach Bölgesinde çevre denetimi gerçekleştirdi. Yasalara uymayan ve insan sağlığını olumsuz etkileyenlere göz açtırmayan İskele Belediyesi Zabıta Birimi, atık su ve arıtma konulu denetimlerinde, kuralları ihlal eden ve halk sağlığını tehlikeye atan kişi, kişiler ve işletmelere cezai işlem uyguladı.

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ŞİKAYETLER ALO ZABITA’YA YAPILABİLİYOR

İskele ve köylerinde yaşayanlar da İskele Belediyesi Zabıta Birimi’ne talep ve şikayetleriyle katkıda bulunabiliyorlar. İskele ve köylerinde yaşayan ya da İskele’yi ziyarete gelen herkes ‘Sorun varsa çözümü de var, çek gönder birlikte çözelim’ sloganıyla oluşturulan Alo Zabıta hattına 7 gün 24 saat boyunca ulaşabiliyorlar. Vatandaşlar 0548 810 11 16 numaralı telefonu hem arayabiliyor hem de gördükleri olumsuzlukları aynı numaraya WhatsApp üzerinden fotoğraflı olarak mesaj atabiliyorlar.

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