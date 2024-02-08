İskele'de Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, Zanlı Tutuklandı

İskele'de Kanunsuz Bıçak Taşıyan Şahsın Saldırısı Sonucu Bir Kişi Yaralandı

07 Şubat 2024 tarihinde, sabah saat 10:00 sularında İskele'de meydana gelen olayda, bir apartmanın araç park yeri içerisinde korkunç bir saldırı gerçekleşti. H.T.E. (E-27) isimli şahıs, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile E.Ö. (E-74)'yi çenesinin alt kısmından yaraladı.

Saldırının ardından E.Ö., Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Polis ekipleri, olay yerine hızla müdahale ederek H.T.E.'yi tutukladı ve adli işlemler için gözaltına aldı.