İskele'de bu kez Okul Aile Birliği Gericiliğe Geçit Yok Eylemi Yaptı!

Bekirpaşa Lisesi Okul Aile Birliği velilerinden Öğretmenlere destek...

Veliler Bekirpaşa Lisesi'nden İskele Ecevit Meydanına yürüdü. Meydanda vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan okul aile birliği üyeleri Atatürk büstüne çelenk koydu ve açıklama yaptı.

Tarih: 08.04.2025

KAMUOYUNA DUYURU

Okul, bir toplumun geleceğini şekillendiren en kıymetli kurumların başında gelir. Sadece bilgi aktarılan bir mekân olmanın ötesinde, çocukların düşünce dünyalarını zenginleştiren, onları hayata hazırlayan, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunan bir yaşam alanıdır. Bu önemli görevi layıkıyla yerine getirebilmesi için okulun vazgeçilmez eğitim politikasının temel ilkeleri vardır:

Bilimsel, Laik ve Disiplinli olmak…

Geçtiğimiz günlerde Ortaöğretim okullarında kılık-kıyafet tüzüğü değişiklikleri toplumumuzu, öğretmenlerimizi, biz aileleri, çocukları yani geleceğimizi ciddi şekilde endişelendirmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; Anayasasına, Atatürk İlke ve Devrimlerine, laik eğitime ve laik toplum yapısına bağlı bir Cumhuriyettir.

Laiklik, eğitim sisteminin din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demektir. Bu ilke, her çocuğun inanç özgürlüğünü güvence altına alır. Okulda hiçbir din veya inanç diğerinden üstün tutulamaz, zorunlu dini telkinlerde bulunulamaz. Tüm çocuklar eşit olmalıdır. Bu nedenle, okullarda dini sembollerin kullanımı konusu karmaşık bir denge gerektirir. Amaç, laiklik ilkesini korurken, tüm öğrencilerin eşitliğini ve tarafsız bir öğrenme ortamını sağlamaktır.

Bırakın çocuklar çocukluklarını yaşasın.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi’ne göre 18 yaşın altındaki herkes çocuktur. Ve bu süreçte bireylerin kimlik gelişimi açısından risk taşır. Zihinsel, duygusal ve bilişsel olgunluğa erişmelerine müsaade ediniz. İnanç değerlerini yetişkinlik sürecinde karar verecekleri yıllarına bırakınız.

Çocuklar bu eğitim sisteminin merkezindedir. Onların sağlıklı, mutlu, özgüvenli, düşünen, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmeleri, laik ve çağdaş bir eğitimle mümkündür. Çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim almaları, potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmeleri, hem kendileri hem de toplum için büyük bir kazançtır.

Öğretmenlerin çabaları ve fedakarlıkları, insan hayatını ve toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsurlar arasındadır. Tüm öğrencilere dokunan her bir öğretmen, bir ülkenin en değerli hazinesidir.

Bu süreçte yaşadıkları zorluklara, tehditlere , hakaretlere rağmen eğitim için, öğrencileri için , ülkesi için mücadele vermeye devam etmektedir.

Bekirpaşa Lisesi 1950 yılında Larnaka’da ortaokul olarak kuruldu daha sonra Bekirpaşa Ticaret Koleji olarak hizmet vermeye başladı.

20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı sonrası İskele’de Bekirpaşa Lisesi olarak İskele’nin köklü okullarından olup halen öğrencilerimize eğitim ve öğretim hizmeti vermektedir.

Böylesi güzide bir okulun önünde 24 saatini bile doldurmadan oluşturulan ismini zikretmek bile anlamsız olan bir platform adı altında kendini bilmez kişi veya kişiler tarafından dini kullanarak toplumu bölme, kışkırtma, Kıbrıslı-Türkiyeli düşmanlığı yaratma, ötekileştirme, öğrenciler arasında ayrımcılık yaratma girişiminde bulunulmuştur. Hatta vatanımızdan kovma cüretinde bulunulmuştur. Böylesi ırkçı ve bölücü söylemleri şiddetle kınıyoruz. Ve böyle konuşmaları bir kez daha müsaade etmeyeceğiz. Okulumuz sahipsiz değildir.

Eğitimimizi, çocuklarımızı, öğretmenlerimizi dini ve siyasi işlerinize alet ettirmeyeceğiz.

Biz;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ile,

Andımız, İstiklal Marşımız, Gençliğe Hitabemizle,

Milli ve kültürel değerlerimizle,

Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası ilke ve inkılapları ile daima geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam edecek bir toplumuz.

Bekirpaşa Lisesi Okul Aile Birliği olarak laik eğitim için , çağdaş toplum için, Atatürk ilke ve inkılapları için öğretmenlerimizin yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz.

BEKİRPAŞA LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ