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İskele'de çevre felaketi! Yetkililere çağrı !

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Tel, sosyal medya paylaşımında, İskele’de çevre felaketi işlendiğine dikkat çekerek, Çevre Koruma Dairesi’ni göreve davet etti.
İskele'de çevre felaketi! Yetkililere çağrı !

Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Feriha Tel İskele'de yaşanan çevre kirliliğini gündeme getirdi.

Tel, sosyal medya paylaşımında, İskele’de çevre felaketi işlendiğine dikkat çekerek, Çevre Koruma Dairesi’ni göreve davet etti.

İskele'nin Kaleiçi-Ergazi Kavşağı civarında yapılan inşaatların çevreye ve denize ciddi zararlar verdiği belirtilirken özellikle Yılanlı Dere olarak bilinen dereye civardaki sitelerin pis suları bıraktığı, bu durumun ise bölgedeki ekosistemi olumsuz etkilediği vurgulandı. 

İnşaat firmalarının denize borular döşeyerek atık suları doğrudan denize deşarj ettiği, bununla birlikte kanalizasyon atıklarının artarak denize bırakıldığını ifade eden Tel, bu çevre felaketine karşı gerekli cezaların verilmesini talep etti.

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