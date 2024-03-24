İskele'de denetim

İskele Belediyesi, İskele ve 21 köyünde aktif rol oynamaya devam ediyor. Belediye bünyesinde yer alan Zabıta Birimi’nin yanı sıra Çevre ve Sağlık Bölümü, yasa ve kurallar konusunda, İskele Belediyesi sınırlarında bulunan işletmeleri yakından takip ediyor.

İskele Belediyesi, İskele ve 21 köyünde aktif rol oynamaya devam ediyor. Belediye bünyesinde yer alan Zabıta Birimi’nin yanı sıra Çevre ve Sağlık Bölümü, yasa ve kurallar konusunda, İskele Belediyesi sınırlarında bulunan işletmeleri yakından takip ediyor.

İskele Polis Müdürlüğü ile deyim yerindeyse dirsek temasında olan ekip, denetimlerini zaman gözetmeksizin 7/24 sürdürüyor. Ekip, dün akşam (23 Mart Cumartesi) da İskele Polis Müdürlüğü ekipleriyle sahadaydı. Yapılan denetimlerde içki ruhsatlarının yanı sıra ürünlerin kullanım tarihleri ile hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı dikkate alınırken, kurallara uymayan kimi işletmelere cezai işlem uygulandı, kimi işletmelere sözlü uyarıda bulunuldu.

Çevre ve Sağlık Bölümü, inşaat firmalarını da mercek altına aldı. Denetimlerde, işçilerin yaşam sürdüğü koğuşların yanı sıra mutfak ve atık su konusu özellikle kontrol ediliyor.

ÇEVRE VE SAĞLIK BÖLÜMÜ, İHBARLARI ANINDA DEĞERLENDİRİYOR

Birçok noktada gördükleri sorunları çözen, kurallara ve yasalara uymayanlara cezai işlem uygulayan İskele Belediyesi Zabıta Birimi bünyesinde oluşturulan Çevre ve Sağlık Bölümü, ihbarlara da büyük önem veriyor. İskele ve köylerinde yaşayanların yanı sıra İskele’yi ziyaret edenler de Bölüm Sorumlusu Cemal Kurteli’ye 0548 810 11 01 numaralı telefondan ulaşabilecek ya da WhatsApp üzerinden mesajlarını iletebilecekler.