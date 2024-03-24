  • BIST 9111.5
  • Altın 2228.628
  • Dolar 31.9534
  • Euro 34.5287
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKANetanyahu, Gazzelilerin sığındığı Refah'a saldırı planlarını onayladı

İskele'de denetim

» »
İskele Belediyesi, İskele ve 21 köyünde aktif rol oynamaya devam ediyor. Belediye bünyesinde yer alan Zabıta Birimi’nin yanı sıra Çevre ve Sağlık Bölümü, yasa ve kurallar konusunda, İskele Belediyesi sınırlarında bulunan işletmeleri yakından takip ediyor.
İskele'de denetim

 

İskele Belediyesi, İskele ve 21 köyünde aktif rol oynamaya devam ediyor. Belediye bünyesinde yer alan Zabıta Birimi’nin yanı sıra Çevre ve Sağlık Bölümü, yasa ve kurallar konusunda, İskele Belediyesi sınırlarında bulunan işletmeleri yakından takip ediyor.

İskele Polis Müdürlüğü ile deyim yerindeyse dirsek temasında olan ekip, denetimlerini zaman gözetmeksizin 7/24 sürdürüyor.  Ekip, dün akşam (23 Mart Cumartesi) da İskele Polis Müdürlüğü ekipleriyle sahadaydı. Yapılan denetimlerde içki ruhsatlarının yanı sıra ürünlerin kullanım tarihleri ile hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı dikkate alınırken, kurallara uymayan kimi işletmelere cezai işlem uygulandı, kimi işletmelere sözlü uyarıda bulunuldu. 

 

Çevre ve Sağlık Bölümü, inşaat firmalarını da mercek altına aldı. Denetimlerde, işçilerin yaşam sürdüğü koğuşların yanı sıra mutfak ve atık su konusu özellikle kontrol ediliyor.

 

ÇEVRE VE SAĞLIK BÖLÜMÜ, İHBARLARI ANINDA DEĞERLENDİRİYOR

Birçok noktada gördükleri sorunları çözen, kurallara ve yasalara uymayanlara cezai işlem uygulayan İskele Belediyesi Zabıta Birimi bünyesinde oluşturulan Çevre ve Sağlık Bölümü, ihbarlara da büyük önem veriyor. İskele ve köylerinde yaşayanların yanı sıra İskele’yi ziyaret edenler de Bölüm Sorumlusu Cemal Kurteli’ye 0548 810 11 01 numaralı telefondan ulaşabilecek ya da WhatsApp üzerinden mesajlarını iletebilecekler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de Asayiş ve Trafik Denetimlerinde Çok Sayıda İhlal Tespit Edildi06 Mart 2024 Çarşamba 15:03
  • İskele'de kavga! Dişini kırdı...03 Mart 2024 Pazar 11:19
  • Otel Odasından Hırsızlık: 1.900 ABD Doları Çalındı27 Şubat 2024 Salı 12:16
  • İskele'de bağcılık eğitimi verildi27 Şubat 2024 Salı 08:37
  • İskele'de bağcılık eğitimi verildi26 Şubat 2024 Pazartesi 16:48
  • İskele Belediyesi 13. Kültür & Sanat Günleri, 4 Mart'ta Başlıyor23 Şubat 2024 Cuma 17:35
  • Dipkarpazlı Yunus Zengin hayatını kaybetti.21 Şubat 2024 Çarşamba 08:49
  • CTP İskele İlçesi: "İstikrarsız Yönetim, Sağlık Hizmetlerini Çökme Noktasına Getirdi16 Şubat 2024 Cuma 14:48
  • CTP İskele İlçesi “sağlık söyleşisi” gerçekleştirildi: “İstikrarsız yönetim, sağlık hizmetlerini çökme noktasına getirdi”16 Şubat 2024 Cuma 14:03
  • CTP İskele İlçesi, Sağlık Sorunlarını Ele Alacak Söyleşi Düzenliyor13 Şubat 2024 Salı 14:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti