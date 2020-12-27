İskele'de denetimler devam ediyor

İskele’ de halk sağlığını göz önünde bulundurarak, pandemi kuralları çerçevesinde ortak bir denetim gerçekleştiren İskele Belediyesi Zabıta Birimi’nin ‘korona’ mesaisi hafta sonu da devam etti.

Geçtiğimiz günlerde İskele Kaymakamlığı ve İskele Polis Müdürlüğü ekipleri ile birlikte İskele’ de halk sağlığını göz önünde bulundurarak, pandemi kuralları çerçevesinde ortak bir denetim gerçekleştiren İskele Belediyesi Zabıta Birimi’nin ‘korona’ mesaisi hafta sonu da devam etti.

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Zabıta Birimi, dün (26 Aralık) 11.00-18.00 saatleri arasında bu kez Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Sıhhiye Müfettişleri ile birlikte ortak denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 7 saat süren denetimlere İskele Kaymakamlığı da eşlik etti. Yapılan denetimler sonucu bir iş yerine ‘tek kullanımlık ürün’ kullanmadığı gerekçesi ile ürünlerine el konulurken, bir iş yerine de kapalı alanlarda sigara içilmez kuralına uymadığı için para cezası kesildi. Covid-19 kurallarının ön planda tutulduğu denetimlerde, kurallara uyan işletmelere ise teşekkür edildi.

İŞLETMELERİN PCR TEST SONUÇLARI KONTROL EDİLDİ

KKTC’de ilk vakanın görüldüğü andan itibaren teyakkuz halinde olan İskele Belediyesi, halk sağlığından hareketle yoğun bir mesai harcıyor. İskele Belediyesi Zabıta Birimi de İskele Belediyesi sınırlarında bulunan kafe, pastane, restoran, kasap, market gibi halkın yoğun olarak gittiği işletmeleri düzenli olarak denetlemeye, özellikle maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı ile hijyen kurallarını yerinde incelemeye devam ediyor. Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Üst Kurulu tarafından ülke genelinde uygulanması gereken önlemleri de mercek altına almayı sürdüren 17 Aralık’ta İskele Kaymakamlığı ve İskele Polis Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim gerçekleştiren İskele Belediyesi Zabıt Birimi, bu kez, özellikle hafta sonu yoğunluğun arttığı İskele’deki işletmelerde denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Birimi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Dairesi’nde görevli Sıhhiye Müfettişleri ile birlikte, dün (26 Aralık) 11.00-18.00 saatleri arasında denetimdeydi.

Ekipler, restoranlara yönelik düzenlediği denetimlerde, koronavirüs tedbirlerinin yanı sıra PCR testlerinin yapılıp yapılmadığını, işyeri açma ve çalıştırma izinlerinin yanı sıra çalışanların sağlık karnelerini ve sigara içilen alanlar ile ürünlerin son kullanma ve imal tarihlerini mercek altına aldı.

Denetimler sonucunda bir işletmeye, kapalı alanlarda sigara içilmemesi yasağına uymadığı için Sıhhiye Müfettişleri tarafından para cezası kesilirken, bir işletmeye ise Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan ‘tek kullanımlık ürün’ kullanımı kuralına uymadığı için belediye ekiplerince söz konusu ürünler, tutanak karşılığı müsadere edildi.