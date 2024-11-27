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İskele'de denetimler ve eğitim devam ediyor

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İskele'de denetimler ve eğitim devam ediyor
İskele'de denetimler ve eğitim devam ediyor

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, İskele ve köylerinde yeni yıl öncesinde denetimlerini sıklaştırdı. Ancak ekip, denetimler bir yana halk sağlığından hareketle kendisini geliştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müfettişi İbrahim Köroğlu ile sahada olan ekip, KKTC’de üretim yapan kişi ya da işletmelerin, ürettikleri ürünlerinin kayıt belgelerinde öne çıkan kriterler konusunda bilgilendirildi.

 

Yerli ürünler mercek altında

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölünü, kendisini geliştirmeye, İskele ve belde halkına daha yararlı olabilmek adına eğitimleri kaçırmamaya özen gösteriyor. Her fırsatta denetim konusunda tecrübelenen ekip, geçtiğimiz günlerde de sahadaydı ancak bu kez eğitim amaçlı. Ekip, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müfettişi İbrahim Köroğlu ile geçtiğimiz günlerde İskele’deki bir markette ve restoranda eğitim amaçlı denetimde bir araya geldi.  Eğitim temalı gerçekleşen denetimde özellikle KKTC’de üretim yapan yerli üreticilerin ürettikleri mercek altına alındı. Sağlık Bakanlığı İşletme Kaydının (üretim izin belgesi) olup olmadığının en öncelikli maddelerden olduğuna işaret eden Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müfettişi Köroğlu, bu doğrultuda ürünün içeriğine ilişkin bilgilerin de paketlemede nasıl yer almasını konusuna dikkat çekti. Her ürün paketinde alerjen madde olup olmadığının dikkat çekici bir şekilde belirtilmesi gerektiğini ifade eden Köroğlu, işletmeye ait telefon numarası, adres bilgileri ve ürünün üretim ve son kullanma tarihlerinin de bir paketlemede olmazsa olmazlardan olduğunun altını çizdi.

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