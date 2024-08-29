İskele'de Engelli Kız Çocuğuna Tecavüz İddiası!

İskele’ye bağlı Aygün köyünde yaşanan bir olay, köy sakinlerini derinden sarstı. İddialara göre, 52 yaşındaki bir erkek, 17 yaşındaki engelli bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu.

Olayın ortaya çıkmasının ardından şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şahıs hakkında iki gün tutukluluk kararı verdi. Olayın ardından köyde büyük bir öfke dalgası yükselirken, polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.