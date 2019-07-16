İskele'de evinde hintkeneviri ziraatı yapan zanlı tutuksuz yargılanacak

10 kök Hint Keneviri bitkisi. 18 gr Hint Keneviri bitkisi kurutulmuş yaprağı, 3 gr Hint keneviri türü uyuşturucu madde ve bir miktar Hint keneviri tohumu bulunan İskele sakini eczacı Omar Abu Hwaileh tutuklanmıştı.

İskele’ deki evinde 8.7.19 tarihine polis tarafından yapılan aramada saksılar içerisinde ekilmiş vaziyette 10 kök Hint Keneviri bitkisi. 18 gr Hint Keneviri bitkisi kurutulmuş yaprağı, 3 gr Hint keneviri türü uyuşturucu madde ve bir miktar Hint keneviri tohumu bulunan İskele sakini eczacı Omar Abu Hwaileh tutuklanmıştı.

Zanlı yargıç huzuruna çıkarılarak tahkikatın henüz tamamlanmadığı ve selameti açısından hakkında 4 gün ek tutukluluk emri verilmişti.

Bugün mahkemeye çıkarılan zanlınınyurt dışına çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi 5000 TL teminat veKKTC vatandaşı muteber 2 kefilin imza edeceği 100.000 TL şahsi kefalet senedi ve haftada 2 gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)