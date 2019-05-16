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İskele’de Gençlik Şöleni

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde İskele’de dün akşam Gençlik Şöleni düzenlendi.
İskele’de Gençlik Şöleni

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Belediye Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen Gençlik Şöleni 22. yaşını kutladı

İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde düzenlenen şölene, İskele Belediyesi Asbaşkanı İldeniz Elbasan ve meclis üyelerinin yanı sıra, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Gençlik Şöleni, İskele Belediyesi Asbaşkanı İldeniz Elbasan’ın yaptığı açılış konuşmasıyla devam etti.

ELBASAN: “GENÇLİĞE KATKIMIZ DEVAM EDECEK”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a varışının 100. yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını söyleyen Elbasan, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun mesajını da gençlerle paylaştı.

Tüm gençlerin bayramını kutlayan İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nun selam ve sevgilerini ileten Elbasan, “Bizler İskele Belediyesi olarak imkânlar el verdiğince belediyemiz sınırlarındaki tüm okullarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Nitekim gerek başkanımızı Hasan Sadıkoğlu gerekse biz İskele Belediyesi meclis üyeleri, eğitime önem veren ve bu konuda hassas davranan kişileriz. İskelemizin eğitimde daha başarılı bir seviyeye ulaşabilmesi için emek sarf eden başta tüm okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizi ve işlenerek ışıldayan siz değerli öğrencilerimizi tebrik ediyor, bir kez daha 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum.” dedi.

Elbasan bu özel günü gençlere armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını da rahmet ve minnetle andı. 

İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde düzenlenen Gençlik Şöleni’nde İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi’nin yanı sıra Bekirpaşa Lisesi, Erenköy Lisesi ve BEMSA Kültür ve Sanat Derneği grupları dans gösterisi yaptı.

22. Gençlik Şöleni, İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni Özlem Kadirağa ve meclis üyeleri tarafından okul idarecilerine şölene katkı koydukları için teşekkür belgelerini vermesiyle son buldu. 

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