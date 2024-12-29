İskele’de gümrüksüz 17 elektronik sigara ele geçirildi

İskele’de, dün polis tarafından şüpheli görülen A.A’nın (E-21) kullanımındaki araçta yapılan aramada, ülkeye ithali yasak 17 elektronik sigara ele geçirildi.
Polis, elektronik sigaraları gümrüksüz tasarruf ettiğini belirlediği zanlıyı tutukladı.
İskele’de, dün polis tarafından şüpheli görülen A.A’nın (E-21) kullanımındaki araçta yapılan aramada, ülkeye ithali yasak 17 elektronik sigara ele geçirildi.
Polis, elektronik sigaraları gümrüksüz tasarruf ettiğini belirlediği zanlıyı tutukladı.
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