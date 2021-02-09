İskele'de Günlük PCR Test Sayısı 300'e Çıktı

İskele Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı’nın işbirliğinde, 5 Şubat’ta başlayan ücretsiz PCR Testleri, 5. günde de devam ediyor. Bugüne kadar İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı İskele’den Karpaz’a kadar görevli polislere, itfaiyecilere, sivil savunma teşkilatı İskele Şubesi çalışanlarına, sokağa çıkma yasağında elzem ihtiyaçların karşılanması için açık işletme çalışanlarına, devlet dairesi çalışanlarına test yapan İskele Belediyesi Sağlık Birimi Hemşireleri, ücretsiz PCR Testlerine bugün (9 Şubat) de devam etti. Bugün test yaptıranlar arasında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da vardı. Diğer vatandaşlar gibi sıraya giren Sennaroğlu, sırası geldiğinde kayıt işleminden sonra, testini yaptırdı. Öte yandan İskele’de bugüne kadar test yaptıranların sayısı 660’a çıkarken, İskele’de günlük 100 olan PCR test sayısı daha çok kişiye ulaşması amacıyla 300’e yükseltildi.

İSKELE BELEDİYESİ’NİN BÖLGE HALKINA YÖNELİK YAPTIĞI TESTLER 5. GÜNÜNDE

KKTC MECLİS BAŞKANI ÖNDER SENNAROĞLU, İSKELE’DE PCR TESTİ YAPTIRDI

İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından büyük bir titizlikle yapılan PCR testleri, 5. günü olan bugün de devam ediyor. İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda devam eden PCR testleri, sokağa çıkma yasağında, elzem ihtiyaçların karşılanması amacı ile açık olan işletmelerde çalışan kişilere yapılıyor. Bu kapsamda, eczane, fırın, market, akaryakıt istasyonu gibi işletmelerde çalışan personele test yapmaya başlayan İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri bugün ayrıca önemli bir isime de test yaptı. İskele İlçesi’ne bağlı Büyükkonuk’ta ikamet eden KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, sabah saatlerinde geldiği İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda, bir süre sırasının gelmesini bekledi, sırası geldiğinde ise önce kayıt işlemini ardından da PCR Testini yaptırdı.

4. GÜN 126 KİŞİYE YAPILAN TESTLERİN HEPSİ NEGATİF ÇIKTI

PCR Testlerinin 4. Gününde, sokağa çıkma yasağında, elzem ihtiyaçların karşılanması amacı ile açık işletmelerde çalışan 126 kişiye yapılan testlerin tümü de negatif çıktı. Sağlık Bakanlığı ve İskele Belediyesi’nin iş birliğinde 5 Şubat Cuma günü başlayan ve İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nde görevli hemşireler tarafından yapılan PCR testleri, 5,6 ve 7 Şubat tarihlerinde polislere, itfaiyecilere, Sivil savunma çalışanlarına, İskele Belediyesi’nin sahadaki personeliyle İskele ve 17 köyünün muhtarlarına yapıldı. İskele’de 4 gün boyunca yapılan toplam test sayısı ise 660’ya ulaşırken bugün bu sayının 960’a ulaşması bekleniyor.

İSKELE’DEKİ PCR TEST SAYISI 300’E ÇIKARILDI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından İskele Belediyesi’ne gönderilen günlük PCR Test sayısı artırıldı. Daha önce 100 tane gönderilen PCR Test sayısı bugün (9 Şubat) itibari ile 300’e yükseltildi. Test sayısının artırılmasının amacı ise PCR testinin daha çok kişiye uygulanması.