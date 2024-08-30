  • BIST 9833.22
  • Altın 2753.763
  • Dolar 34.055
  • Euro 37.7214
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan Lübnan'a saldırıya ilişkin açıklama

İskele'de İnşaat Halindeki Binada Yangın: 844 Paket Yalıtım Malzemesi Zarar Gördü

» »
İskele'de İnşaat Halindeki Binada Yangın: 844 Paket Yalıtım Malzemesi Zarar Gördü
İskele'de İnşaat Halindeki Binada Yangın: 844 Paket Yalıtım Malzemesi Zarar Gördü

İskele – 29 Ağustos 2024 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, İskele’de yapımı devam eden bir binanın zemin katındaki havalandırma boşluğunda yangın çıktı. Yangın sonucu, havalandırma boşluğu yanında muhafaza edilen toplam 844 paket yalıtım malzemesi yanarak zarar gördü.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de Engelli Kız Çocuğuna Tecavüz İddiası!29 Ağustos 2024 Perşembe 16:52
  • İskele’de İş Yeri Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı29 Ağustos 2024 Perşembe 12:02
  • İskele’de Sarhoşluk ve Rahatsızlık: Şüpheli Tutuklandı29 Ağustos 2024 Perşembe 12:02
  • İskele’de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı29 Ağustos 2024 Perşembe 11:58
  • Taçoy'a vekillerden İskele'de açık destek! UBP'de hava dönüyor...26 Ağustos 2024 Pazartesi 22:31
  • Mehmet Dursun, Çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak26 Ağustos 2024 Pazartesi 20:44
  • İskele'de bularak hırsızlık25 Ağustos 2024 Pazar 09:53
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme) 24 Ağustos 2024 Cumartesi 14:56
  • Topçuköy'de ani ölüm24 Ağustos 2024 Cumartesi 09:49
  • Trafik kazası: Kiralık araçla boş araziye daldı23 Ağustos 2024 Cuma 14:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti