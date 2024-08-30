İskele'de İnşaat Halindeki Binada Yangın: 844 Paket Yalıtım Malzemesi Zarar Gördü

İskele – 29 Ağustos 2024 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, İskele’de yapımı devam eden bir binanın zemin katındaki havalandırma boşluğunda yangın çıktı. Yangın sonucu, havalandırma boşluğu yanında muhafaza edilen toplam 844 paket yalıtım malzemesi yanarak zarar gördü.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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