İskele’de İnşaat Şantiyesinde İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı

İskele Long Beach Bölgesi’nde 15 Kasım 2024 tarihinde bir şantiye alanında meydana gelen iş kazasında, 34 yaşındaki inşaat işçisi Mohammed Sujan yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında, bir inşaat şirketine ait şantiye alanında gerçekleşti. Polis raporlarına göre, Sujan perde duvar üzerinde kalıp çalışması yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 3,30 metre yükseklikten zemine düştü.
Hastaneye Kaldırıldı
Kazada yaralanan Sujan, olay yerine çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ortopedi servisine alındı ve müşahede altında tutuluyor.
Soruşturma Devam Ediyor
Polis ekipleri, iş kazasının nedenlerini araştırmak üzere soruşturma başlattı. İnşaat alanındaki güvenlik önlemlerinin yeterliliği ve olay sırasında çalışan iş güvenliği kurallarının uygulanıp uygulanmadığı incelemeye alındı.
Yetkililer, iş güvenliği standartlarının önemine dikkat çekerek, inşaat sektöründe çalışanların gerekli koruyucu ekipmanları kullanmaları ve güvenlik prosedürlerine uymaları gerektiğini hatırlattı.
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