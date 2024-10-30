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İskele’de iş kazasında 54 yaşındaki Muhammad Nizam Uddin yaşamını yitirdi!

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İskele’de bir inşaatın üçüncü katındaki balkondan dengesini kaybetmesi sonucu düşen 54 yaşındaki Muhammad Nizam Uddin, hayatını kaybetti.
İskele’de iş kazasında 54 yaşındaki Muhammad Nizam Uddin yaşamını yitirdi!

İskele Long Beach bölgesinde, yapımı devam eden bir inşaatın üçüncü katındaki balkondan dengesini kaybetmesi sonucu düşen 54 yaşındaki Muhammad Nizam Uddin, yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, bu sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Yapımı devam eden bir inşaatın üçüncü katındaki balkonunda çalışan Muhammad Nizam Uddin, dengesini kaybederek aşağıya düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

Uddin, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.

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