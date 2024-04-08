  • BIST 9728.89
  • Altın 2406.912
  • Dolar 32.1027
  • Euro 34.974
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGazze'de savaşın sayılarla altıncı ayı: 32 binden fazla kişi hayatını kaybetti

İskele’de Kanunsuz Hava Tüfeği Kullanırken Suçüstü Yakalandı!

» »
Kanunsuz Hava Tüfeğiyle Ateş Açarken Yakalandı, Şüpheli Tutuklandı!
İskele’de Kanunsuz Hava Tüfeği Kullanırken Suçüstü Yakalandı!

KANUNSUZ HAVA TÜFEĞİ VE PATLAYICI MADDE TAŞIMA, KULLANMA VE TASARRUFU

İskele'de 07.04.2024 tarihinde saat 19:00 sıralarında meydana gelen olayda, bir arazi içerisinde ava kapalı bir günde bulunan Y.D. (E-23) adlı şahıs, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu hava tüfeği ile bir hedefe ateş açarken suçüstü yakalandı. Olayın yaşandığı anı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, Y.D.'yi hava tüfeğiyle hedef alırken tespit etti.

Şahıs, suçüstü yakalanmasıyla birlikte tutuklandı ve emniyet güçleri tarafından yapılan aramalarda söz konusu hava tüfeği ile birlikte 21 adet hava tüfeği saçması ele geçirildi. Bu materyaller, delil olarak emare alınarak soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “Üreten kadın güçlüdür, güçlü kadın, güçlü toplum demektir”10 Mart 2024 Pazar 13:50
  • Gazimağusa - İskele Anayolunda Trafik Kazası07 Mart 2024 Perşembe 17:46
  • İskele'de Asayiş ve Trafik Denetimlerinde Çok Sayıda İhlal Tespit Edildi06 Mart 2024 Çarşamba 15:03
  • İskele'de kavga! Dişini kırdı...03 Mart 2024 Pazar 11:19
  • Otel Odasından Hırsızlık: 1.900 ABD Doları Çalındı27 Şubat 2024 Salı 12:16
  • İskele'de bağcılık eğitimi verildi27 Şubat 2024 Salı 08:37
  • İskele'de bağcılık eğitimi verildi26 Şubat 2024 Pazartesi 16:48
  • İskele Belediyesi 13. Kültür & Sanat Günleri, 4 Mart'ta Başlıyor23 Şubat 2024 Cuma 17:35
  • Dipkarpazlı Yunus Zengin hayatını kaybetti.21 Şubat 2024 Çarşamba 08:49
  • CTP İskele İlçesi: "İstikrarsız Yönetim, Sağlık Hizmetlerini Çökme Noktasına Getirdi16 Şubat 2024 Cuma 14:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti