İskele’de Kanunsuz Hava Tüfeği Kullanırken Suçüstü Yakalandı!

KANUNSUZ HAVA TÜFEĞİ VE PATLAYICI MADDE TAŞIMA, KULLANMA VE TASARRUFU

İskele'de 07.04.2024 tarihinde saat 19:00 sıralarında meydana gelen olayda, bir arazi içerisinde ava kapalı bir günde bulunan Y.D. (E-23) adlı şahıs, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu hava tüfeği ile bir hedefe ateş açarken suçüstü yakalandı. Olayın yaşandığı anı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, Y.D.'yi hava tüfeğiyle hedef alırken tespit etti.

Şahıs, suçüstü yakalanmasıyla birlikte tutuklandı ve emniyet güçleri tarafından yapılan aramalarda söz konusu hava tüfeği ile birlikte 21 adet hava tüfeği saçması ele geçirildi. Bu materyaller, delil olarak emare alınarak soruşturma başlatıldı.