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İskele’de kavga: 2 kişi yaralandı

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İskele Boğaz’da faaliyette olmayan bir otelin deniz kıyısında yaşanan kavgada iki kişi yaralandı.
İskele’de kavga: 2 kişi yaralandı

İskele Boğaz’da faaliyette olmayan bir otelin deniz kıyısında dün yaşanan kavgada, iki kişi yaralandı.

Aralarında yaşanan tartışma sonucu V.S.(E-45) kanunsuz olarak elinde taşıdığı ahşap sopayı M.N.’nin (E-72) başına vurarak, ciddi şekilde darp edip, elmacık kemiği ile çene bölgesinde kırıklar ve kafasında kesi oluşmasına neden oldu. M.N. ise, V.S.’yi yumruklayarak ciddi şekilde darp etti.

M.N. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alınırken, V.S. tutuklandı.

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