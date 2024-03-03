İskele'de kavga! Dişini kırdı...

02.03.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, İskele Boğaz’da faaliyet gösteren bir süpermarkete ait araç park yeri içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, B.B.(E-21) bir taraf, S.U.A.(E-22) diğer taraf olup birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada, aldığı darbeden dolayı S.U.A.’nın bir dişi kırılmıştır.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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