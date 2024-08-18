İskele'de kaza! Oto Galeriye girdi!

İskele’de Gazimağusa-Karpaz anayolu üzerinde sabaha karşı saat 03:05 sularında ciddi bir trafik kazası meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, JS 182 plakalı aracıyla Gazimağusa istikametinden Karpaz yönüne doğru seyrederken dikkatsizlik ve ihmalkarlık sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Araç, Granel çemberini geçtikten sonra yolun solunda bulunan Auto Trend Galerisi’nin önündeki kaldırıma çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle, araç savrularak galeriyi çevreleyen perde duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kopan beton parçaları, galeri içerisinde bulunan plakasız araçların üzerine düştü.
Araç, kontrolsüz bir şekilde tekrar savrularak çift şeridi ayıran kaldırıma çarptı ve kaza yalnızca maddi hasarla sonuçlandı.
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